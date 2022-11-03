В четверг, 3 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба, который был создан в Самарской области по поручению президента России Владимира Путина. Участие в заседании приняли руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов, военного комиссариата, главы городов Самарской области.
"В настоящее время, согласно докладу министра обороны России Сергея Шойгу, призыв в рамках частичной мобилизации завершен, - заявил Дмитрий Азаров, открывая совещание. - Во исполнение указания Генштаба все мероприятия по подготовке и вручению повесток в рамках частичной мобилизации должны быть прекращены. Дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту".
При этом, подчеркнул глава региона, под контролем штаба остается целый ряд задач, которые необходимо решать системно, с участием всех заинтересованных ведомств.
"Особое значение имеют вопросы организации размещения мобилизованных граждан, их подготовки и боевого слаживания, - подчеркнул губернатор. - Также нам необходимо продолжить работу по охране военных объектов, объектов критически важной инфраструктуры, а также по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".
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