Состоялась закладка первого камня плавательного бассейна ПГУТИ

3 ноября 2022 года в 9:00 состоялась торжественная церемония закладки первого камня плавательного бассейна Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по адресу Московское шоссе, 77. В церемонии приняли участие Александр Хинштейн (депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) и Вадим Ружников (ректор ПГУТИ).

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников рассказал, что строительство спортивного комплекса было запланировано вместе со строительством этого корпуса на Московском шоссе в 80-е годы XX века. Он отметил, что в те годы обстоятельства не позволили осуществить задуманное, но по прошествии сорока лет благодаря усилиям Александра Евсеевича, поддержке партии "Единая Россия" и министерства цифрового развития России радостное событие начала строительства состоялось.

"Этим добрым и холодным утром у нас теплые и радостные новости - мы начинаем строительство нового бассейна ПГУТИ. Спасибо всем, кто помог осуществить нашу мечту. Отдельная благодарность Александру Евсеевичу за активное участие в жизни нашего университета. Мы искренне надеемся, что бассейн будет построен точно в срок. Мы все соберемся здесь через год, чтобы перерезать красную ленточку и совершить первый заплыв", - прокомментировал Вадим Ружников.

"Сегодня у нас приятная миссия - дать старт строительству плавательного бассейна ПГУТИ. Приглашаю всех менее чем через год совершить первый торжественный заплыв. Я очень рад, что учредитель вашего вуза - министерство цифрового развития России - и партия "Единая Россия" поддержали нашу инициативу и выделили средства из федерального бюджета для строительства плавательного бассейна, которого так долго ждали студенты университета и жители близлежащих домов. Хочу пожелать вам, уважаемые студенты, чтобы вы всегда находили возможность совмещать учебу со спортом, чтобы вы формировались как полноценные, гармонично развитые личности. Ведь в здоровом теле - здоровый дух, поэтому чем активнее вы будете заниматься спортом, тем лучше у вас будут показатели в учебе!" - прокомментировал депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн.