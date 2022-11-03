Состоялась закладка первого камня плавательного бассейна ПГУТИ

3 ноября 2022 года в 9:00 состоялась торжественная церемония закладки первого камня плавательного бассейна Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по адресу Московское шоссе, 77. В церемонии приняли участие Александр Хинштейн (депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи) и Вадим Ружников (ректор ПГУТИ).
Ректор ПГУТИ Вадим Ружников рассказал, что строительство спортивного комплекса было запланировано вместе со строительством этого корпуса на Московском шоссе в 80-е годы XX века. Он отметил, что в те годы обстоятельства не позволили осуществить задуманное, но по прошествии сорока лет благодаря усилиям Александра Евсеевича, поддержке партии "Единая Россия" и министерства цифрового развития России радостное событие начала строительства состоялось.
"Этим добрым и холодным утром у нас теплые и радостные новости - мы начинаем строительство нового бассейна ПГУТИ. Спасибо всем, кто помог осуществить нашу мечту. Отдельная благодарность Александру Евсеевичу за активное участие в жизни нашего университета. Мы искренне надеемся, что бассейн будет построен точно в срок. Мы все соберемся здесь через год, чтобы перерезать красную ленточку и совершить первый заплыв", - прокомментировал Вадим Ружников.
"Сегодня у нас приятная миссия - дать старт строительству плавательного бассейна ПГУТИ. Приглашаю всех менее чем через год совершить первый торжественный заплыв. Я очень рад, что учредитель вашего вуза - министерство цифрового развития России - и партия "Единая Россия" поддержали нашу инициативу и выделили средства из федерального бюджета для строительства плавательного бассейна, которого так долго ждали студенты университета и жители близлежащих домов. Хочу пожелать вам, уважаемые студенты, чтобы вы всегда находили возможность совмещать учебу со спортом, чтобы вы формировались как полноценные, гармонично развитые личности. Ведь в здоровом теле - здоровый дух, поэтому чем активнее вы будете заниматься спортом, тем лучше у вас будут показатели в учебе!" - прокомментировал депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.