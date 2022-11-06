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Кино Культура

Музей Победы проведет онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова

МОСКВА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного артиста РСФСР и СССР, кинорежиссера Эльдара Рязанова — уроженца Самары. Присоединиться к интернет-киносеансу может каждый пользователь бесплатно на сайте.

"Эльдар Рязанов — один из самых любимых кинорежиссеров нашего кино. Любовь зрителей он завоевал невероятным юмором и иронией, а также детально прописанными характерами. Его фильмы разобраны на цитаты, их можно пересматривать много раз", — рассказал постоянный ведущий киноклуба "Поклонка", киновед Музея Победы Геннадий Ходос.

Зрителям представят фильм "Предсказание" (1993) советского режиссера. Фильм поставлен по одноименной повести Рязанова, написанной в 1990 и впервые опубликованной в 1991 году. Картина повествует о судьбе известного пожилого писателя Горюнова, у которого начинают сбываться предсказания цыганки. В последние дни жизни он воскрешает свое прошлое и вновь обретает утраченный смысл бытия.

"Может быть, "Предсказание" не самый лучший фильм режиссера и точно не столь популярный и известный, поэтому именно его мы решили показать широкой аудитории в онлайн-кинотеатре. Помимо того, что в киноработе представлен более серьезный жанр, чем комедия, есть еще одна особенность — украшает картину французская актриса Ирен Жакоб, муза великого польского кинорежиссера Кшиштофа Кесьлевского", — подчеркнул Геннадий Ходос.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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