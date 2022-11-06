Музей Победы проведет онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова

18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного артиста РСФСР и СССР, кинорежиссера Эльдара Рязанова — уроженца Самары. Присоединиться к интернет-киносеансу может каждый пользователь бесплатно на сайте.

"Эльдар Рязанов — один из самых любимых кинорежиссеров нашего кино. Любовь зрителей он завоевал невероятным юмором и иронией, а также детально прописанными характерами. Его фильмы разобраны на цитаты, их можно пересматривать много раз", — рассказал постоянный ведущий киноклуба "Поклонка", киновед Музея Победы Геннадий Ходос.



Зрителям представят фильм "Предсказание" (1993) советского режиссера. Фильм поставлен по одноименной повести Рязанова, написанной в 1990 и впервые опубликованной в 1991 году. Картина повествует о судьбе известного пожилого писателя Горюнова, у которого начинают сбываться предсказания цыганки. В последние дни жизни он воскрешает свое прошлое и вновь обретает утраченный смысл бытия.



"Может быть, "Предсказание" не самый лучший фильм режиссера и точно не столь популярный и известный, поэтому именно его мы решили показать широкой аудитории в онлайн-кинотеатре. Помимо того, что в киноработе представлен более серьезный жанр, чем комедия, есть еще одна особенность — украшает картину французская актриса Ирен Жакоб, муза великого польского кинорежиссера Кшиштофа Кесьлевского", — подчеркнул Геннадий Ходос.