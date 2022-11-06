Самарские дзюдоисты взяли четыре медали на чемпионате России

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо: более 500 спортсменов из всех федеральных округов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга выступили на соревнованиях.
Сильнейших дзюдоистов определяли в четырнадцати категориях личного турнира, а также в командных соревнованиях среди федеральных округов РФ. Сборную Самарской области представили 17 атлетов, завоевавшие четыре медали.
Два "золота" — Курбонмамадова Дарья (весовая категория до 57 кг) и Иванова Мария (весовая категория 78+ кг).
Серебряная медаль — Конкина Анастасия (весовая категория до 57 кг). "Бронза" — Дашкина Альфия (весовая категория 78+ кг).
По итогам личного турнира среди женщин представительницы 63 региона заняли второе место, уступив хозяйкам татами из Свердловской области. На третьем — сборная Краснодарского края.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?