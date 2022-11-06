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Единоборства Спорт

Самарские дзюдоисты взяли четыре медали на чемпионате России

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо: более 500 спортсменов из всех федеральных округов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга выступили на соревнованиях.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Сильнейших дзюдоистов определяли в четырнадцати категориях личного турнира, а также в командных соревнованиях среди федеральных округов РФ. Сборную Самарской области представили 17 атлетов, завоевавшие четыре медали.

Два "золота" — Курбонмамадова Дарья (весовая категория до 57 кг) и Иванова Мария (весовая категория 78+ кг).

Серебряная медаль — Конкина Анастасия (весовая категория до 57 кг). "Бронза" — Дашкина Альфия (весовая категория 78+ кг).

По итогам личного турнира среди женщин представительницы 63 региона заняли второе место, уступив хозяйкам татами из Свердловской области. На третьем — сборная Краснодарского края.

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