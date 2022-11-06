Самарские дзюдоисты взяли четыре медали на чемпионате России

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В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо: более 500 спортсменов из всех федеральных округов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга выступили на соревнованиях.

Фото: Министерство спорта Самарской области