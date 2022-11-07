Где смотреть прямую трансляцию Парада Памяти-2022

В понедельник, 7 ноября, в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. В этом году он проходит в 12-й раз и носит название "Дорога Победы". Бойцы, проходившие маршем по площади Куйбышева в ноябре 1941-го, сразу же отправлялись на фронт.
В торжественном шествии 7 ноября примут участие парадные расчеты Вооруженных сил РФ, общественные организации, юнармейцы, а также трудовые коллективы ведущих предприятий региона, представители всех муниципальных образований Самарской области.
Начало мероприятия — в 12:00.
Прямую трансляцию Парада Памяти, которая начнется 7 ноября в 12:00, можно смотреть в прямом эфире.
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Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?