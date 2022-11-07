Где смотреть прямую трансляцию Парада Памяти-2022

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В понедельник, 7 ноября, в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. В этом году он проходит в 12-й раз и носит название "Дорога Победы". Бойцы, проходившие маршем по площади Куйбышева в ноябре 1941-го, сразу же отправлялись на фронт.