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Торговая сеть "Пятерочка" поддержала масштабное спортивное мероприятие VOLGAMAN

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 ноября "Пятерочка" поддержала участников полумарафона VOLGAMAN. Масштабный массовый забег прошел на дистанции 3, 10, 21 км, а также состоялся детский забег. Уже не первый год торговая сеть поддерживает мероприятия, направленные на развитие здорового образа жизни.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

По ходу полумарафона торговая сеть организовала ряд сопутствующих площадок: несколько зон для разминки и отдыха участников забега, собственную почту, а также установила боксы для сбора батареек.

Торговая сеть регулярно поддерживает спортивные мероприятия по всей России, способствующие развитию здорового образа жизни. В этом году в Самаре для участников забега она организовала зону отдыха с мягкими пуфами, возможностью зарядить гаджеты, полакомиться фруктами и напитками во фреш-баре, выполнив небольшие задания организаторов. Все участники и гости полумарафона могли посоревноваться в гонке на стационарных велосипедах. С помощью "фирменной" почты от "Пятерочки" любой желающий мог отправить открытку в любой регион России бесплатно.

На протяжении всего забега участников приветствовали и подбадривали персонажи в костюмах разных фруктов. Дети могли поучаствовать в различных мастер-классах, среди которых была роспись скворечников, которые будут развешены на набережной Волги. Для этих целей была создана специальная площадка. Боксы для использованных батареек "Пятерочка" установила в своем стартовом городке. Здесь же организовали место встречи под ярким оранжевым знаком геолокации для всех потерявшихся. Это часть социального проекта "Пятерочки", воплощаемого в жизнь совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".

"Ключевой ценностью нашей компании является забота о людях, их здоровье и качественном питании, — пояснила руководитель управления маркетинга по территории Юг торговой сети "Пятёрочка" Ольга Глебова. — Поэтому мы регулярно поддерживаем активности, которые способствуют развитию здорового образа жизни, сами принимаем в них участие, а также ежедневно предлагаем гостям наших магазинов и пользователям экспресс-доставки свежую продукцию для поддержания крепкого здоровья и тонуса".

После окончания полумарафона участники могли сделать моментальный снимок в фотобудке или памятное фото в 3D-фотозоне. Все спортсмены получили стартовые пакеты, а победители забега — многоразовые брендированные бутылки для воды.

Гид потребителя

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