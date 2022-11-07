На Фабрике-кухне показали шоу "Акт бесконечности"

В начале ноября здание филиала Третьяковской галереи на Фабрике-кухне принимало авторский проект "Акт бесконечности" - перформанс режиссера Виктора Трегубова и хореографа Анастасии Шабровой.

Музыку к "Акту" написал композитор-минималист Михаил Фомин. Также за аудиовпечатления отвечал камерный хор SOLARIS под руководством Елены Юнек. Показ перформансов проходил ежевечерне со 2 по 6 ноября. Зрители могли попасть на него бесплатно, заранее зарегистрировавшись на показ. Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перформанс проходил на втором этаже в главном зале. Одной из самых сложных задач для постановщиков было адаптировать пространство под свои идеи - длинная галерея с одинаковым уровнем пола. В конце зала установили небольшой подъем для хора, с другой стороны - несколько мини-ярусов для зрительских мест. В принципе, все всем было видно и слышно. Да даже если не видно, то нельзя было не прочувствовать происходящее. Частые басы заставляли дребезжать стекла здания, а световые столбы ослепляли. Постановщики все делали от души, по максимуму - громкая музыка, много слепящего света, хор, эпические многолюдные хореографические композиции, густые клубы дыма перед началом... Публике не могло это не понравится. Такой размах обычно характерен для настоящих шоу.

Возможно, главным творческим успехом постановщиков можно считать удивительно гармоничное соотношение света, музыки и хореографии - настолько все равноценно и ничто друг друга не подавляло, хотя и было слегка чересчур экспрессивно.

Нельзя не отметить работу со светом - им занимался художник Андрей Пономарев. Свет в "Акте" можно считать полноправным участником, так как он определял и организовывал пространство для танцовщиков, создавая или эпичные, или дьявольские образы, ставя препятствия и рамки для исполнителей, то есть формируя конфликт визуального произведения.

Громкая музыка не перегружена многослойностью, что позволило уравновесить композицию с достаточно большой командой танцовщиков. Создавая и божественные, словно с барочных картин, и надменные, как будто бы с модных дефиле, образы в разговоре о красоте, которой и был посвящен перформанс, авторы были весьма прямолинейны. А когда перед началом спектакля говорится много слов о "многослойности" и сложности произведения, то, как правило, глубоко погружаться не надо. Множественность смыслов порождает хаос и суету, но постановщики сумели организовать цельное произведение, что также заслуживает большого уважения.

Можно лишь подытожить, что многие зрители с большой радостью посмотрели перформанс "Акт бесконечности", который всеми средствами высказывания и глубиной мысли больше тяготел к шоу. В любом случае творческая команда проекта - это, возможно, самые интересные и перспективные художники в этом направлении в Самаре, за которыми надо следить.