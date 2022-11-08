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Экономика и бизнес

На продолжение реставрации клуба им. Дзержинского выделили 99 млн рублей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ объявило конкурс на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Клуб им. Дзержинского", расположенного на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина в Самаре.

Начальная цена контракта составляет 99 млн рублей. Предполагается, что в 2023 г. будет выделено 40 млн рублей, в 2024 г. — 59 млн рублей.

Подрядчик должен будет провести реставрацию, консервацию, воссоздание металлических конструкций и деталей, деревянных конструкций и деталей, а также отремонтировать и приспособить объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.

Итоги торгов определят после 23 декабря. Срок выполнения работ рассчитан до 31 августа 2024 г.

 

Напомним, клуб им. Дзержинского реставрируется за счет федеральных средств в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память". В декабре 2021 г. стало известно, что в клуб переедет музей истории самарской полиции.

Конкурс на разработку проекта реставрации клуба был объявлен в октябре 2015 года. Решение включить здание в проект "Историческая память", в рамках которого реставрируется несколько самарских памятников архитектуры, было принято еще в 2014 году.

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