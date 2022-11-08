На продолжение реставрации клуба им. Дзержинского выделили 99 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Клуб им. Дзержинского", расположенного на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина в Самаре.

Начальная цена контракта составляет 99 млн рублей. Предполагается, что в 2023 г. будет выделено 40 млн рублей, в 2024 г. — 59 млн рублей.

Подрядчик должен будет провести реставрацию, консервацию, воссоздание металлических конструкций и деталей, деревянных конструкций и деталей, а также отремонтировать и приспособить объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.

Итоги торгов определят после 23 декабря. Срок выполнения работ рассчитан до 31 августа 2024 г.

Напомним, клуб им. Дзержинского реставрируется за счет федеральных средств в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память". В декабре 2021 г. стало известно, что в клуб переедет музей истории самарской полиции.

Конкурс на разработку проекта реставрации клуба был объявлен в октябре 2015 года. Решение включить здание в проект "Историческая память", в рамках которого реставрируется несколько самарских памятников архитектуры, было принято еще в 2014 году.