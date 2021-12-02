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В Самаре перенесут музей полиции и откроют музей миграции

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей истории самарской полиции переедет в "Клуб имени Ф. Э. Дзержинского", а в отреставрированном здании бывшего полицейского управления Самары откроют музей миграции, сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Клуб им. Дзержинского и "Дом полицейского управления" (здание УФМС) реставрируются за счет федеральных средств — в рамках партийного проекта из бюджета Минкультуры РФ с привлечением финансирования ГУ МВД.

На сегодняшний день полностью приведена в порядок кровля памятника архитектуры федерального значения эпохи конструктивизма — "Клуб имени Ф. Э. Дзержинского", расположенного на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина. На эти цели было привлечено более 50 млн рублей. В планах на 2022 г. — реставрация фасадов, замена оконных конструкций, восстановление декора залов и системы отопления.

"В рамках партийного проекта "Историческая память" мы берем на себя  восстановление фасадов здания. На это в федеральном бюджете на будущий год уже заложено 76 млн рублей. Что касается внутреннего убранства клуба, в том числе и обустройства актового зала, то расходы на эти работы возьмет на себя бюджет ГУ МВД", — конкретизировал Александр Хинштейн.

После реставрации в клуб предполагается перенести музей истории ведомства, обеспечив открытый доступ для самарцев и гостей города.

"Сегодня музей располагается в основном здании главка —  на ул. Соколова в Самаре. Там ему явно "тесно", и люди не могут  свободно  приходить, чтобы осмотреть экспозицию. А потому самым разумным решением считаю перенос музея именно в Клуб Дзержинского. Конечно, это должен быть современный интерактивный музей, в котором будет интересно не только ветеранам, но и молодому поколению", — считает депутат.

Двухэтажный особняк, здание бывшего полицейского управления Самары на ул. Фрунзе, 112 — пришедший в упадок памятник архитектуры регионального значения. Его также приведут в порядок за счет средств федерального бюджета. Уже определен подрядчик по проектированию, который освоит 15,7 млн рублей. После разработки проекта начнутся восстановительные работы, которые планируется провести в 2022 году.

"По партпроекту мы также восстановим фасад памятника и придадим ему первоначальное убранство. Все, что касается приведения в порядок внутренних интерьеров, реставрации и ремонта помещений — это зона ответственности полиции", — обозначил депутат алгоритм взаимодействия.

Сегодня в здании располагается управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. После восстановительных работ там также откроется музей — только миграционной службы.

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