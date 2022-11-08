Этнограф Тамара Ведерникова: "Мы сегодня живем во времени, аналогичном началу XIX века".

Один из ведущих этнографов Самарской области, кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения СГИК, Тамара Ведерникова уже более 45 лет изучает национальные культуры. В интервью "Волга Ньюс" она рассказывает, как формировалось полиэтничное население Самарской области, в каких селах сегодня вызывают дождь с помощью обрядов на кладбище и почему наше время напоминает этнографам начало позапрошлого века.

История и редкие обряды Самарской области

- В чем уникальность нашего региона в плане разнообразия и взаимодействия различных культур?

- Уникальность Самарского края состоит в полиэтничности и поликонфессиональности. По крайней мере, особенно это заметно на начальном этапе формирования состава населения нашей губернии, образовавшейся в 1851 году. Эта уникальность обеспечена историческими процессами, происходившими в Самарском заволжье, начиная от строительства крепостей и дальнейшими решениями государственных задач по освоению этих лесостепных просторов.

Иногда нам представляется, что до образования губернии здесь были пустующие земли. Даже Екатерина II, направляя сюда Оренбургскую экспедицию во главе с Петром Палласом, писала про "впусте лежащие земли Заволжья". Но эта территория изначально была занята кочевниками. Поэтому главная проблема, с которой столкнулось наше государство в 17 и даже в начале 18 века, — налаживание отношений с кочевыми народами.

Сильно препятствовали строительству Самарской крепости в излучине Волги ногайцы, которые оставались здесь после Золотой орды практически до 18 века. Были и башкиры: их кочевья располагались от Урала до Волги. На этой территории у них значились дальние кочевья — постоянного населения здесь могло и не быть, но они рассматривали эти земли как свои. Были и предки казахского этноса — киргис-кайсаки.

Планомерное заселение территории региона и формирование этой самой полиэтничности начиналось с организации оборонительных линий, засечных черт и крепостей, которые строились на самом севере нашей губернии на Закамской черте, шли по нашим землям по реке Сок по Ново-Закамской линии, и уходили дальше на соединение со Старо-Закамской засечной линией (Исторический вал). Далее это была Самарско-Оренбургская линия, которая начинала строиться практически одновременно с Ново-Закамской в 1730-е годы. Сюда селили казаков из русских, татар, чувашей, украинцев.

Правительственными приглашениями на реку Яик (Урал) были переведены черкассы. Уже в 1744 году с высшего разрешения они основали Кинель-Черкасскую слободу.

На тех просторах, которые защищались оборонительными линиями, возникала интересная категория людей — "белопахотные солдаты": они были освобождены от государственных налогов — "белые", в военное время выступали солдатами, а в мирное время считались пахарями.

И уже под прикрытием оборонительных линий и рубежей здесь одновременно пришли в движение татары, чуваши, мордва, то есть основные, численно преобладающие народы нашего края. Решится и вопрос с башкирами: в Большечерниговском районе останется восемь башкирских селений. Возникнет целая серия украинских поселений — Винно-Банново, Степанчуков хутор, Коханы и другие. Украинцы — это тоже традиционный народ, который заселял Самарский край с самого раннего этапа.

Далее уже начинают оседать казахи. Это было значительно позднее, потому что они, как правило, приходили в уже имеющиеся селения. У нас много казахов живет в селах Тяглое Озеро Пестравского района, Хилково Красноярского района. В Кинельском районе рядом с селом Богдановка есть моноэтничное селение — Аул Казахский.

Нельзя забывать о ставропольских калмыках, которых селили в нынешнем Ставропольском районе. На этой территории были расселены калмыки, которые принимали государственные условия — обязательное крещение. Правитель Оренбургского края Василий Татищев получил указание о строительстве города для крещеных калмыков.

Татищев долго искал название для города, соответствующее государственной идеологии, и в итоге появился Ставрополь-на-Волге, где "ставрополь" в переводе с греческого означает "золотой крест".

Для крещеных калмыков были построены и обустроены селенья, где также проживали русские и мордва, чтобы можно было перенимать культуру и быть в контакте с православными. В таких селениях обязательно строился православный храм. Село Курумоч, называемое раньше Богоявленской слободой, село Кобельма, которое сегодня знают, как Калиновку, села Ягодное, Хрящевка, Мусорка, Ташелка, Калмыцкая Сахча — целый куст селений, где жили калмыки на протяжении 100 лет — с 1737–1738 годов.

Здесь было создано Ставропольское калмыцкое казачье войско, которое в 1842 году будет переведено под юрисдикцию Оренбургского войска, и переселено на Оренбургскую линию, ближе к городу, который сегодня известен, как Орск.

В XX веке на территории современной Самарской области стали появляться мигранты из разных регионов Советского Союза. В регионе с 1926 года велись нефтяные и газовые разработки, позднее появился масштабный проект ВАЗ, что привлекло на работу армян, азербайджанцев, представителей Средней Азии, корейцев. Они приезжали на стройки, занимались сельскохозяйственными работами, торговлей.

По переписи 2010 года традиционные народы в Самарской области — русские, татары, чуваши, мордва, украинцы. Много в регионе живет казахов, башкир, армян, чеченцев.

- Какие редкие национальные традиции и обряды можно еще встретить в Самарской области?

- Огромную роль играет религия. Конечно, например, у мусульман свои каноны и устои, и там нет проблем с размыванием традиций. В отличие от культур, где в значительной мере практиковалось язычество.

Допустим, у мордвы, принявшей христианство, естественно, длительное время сохраняется двоеверие: с одной стороны, это православные праздники и обряды, но, с другой стороны, они пронизываются дохристианскими нормами и канонами.

Здесь нельзя не рассказать об обряде вызывания дождя, ведь это одна из главных тем для мордовской этнографии — небесная влага, урожай. Обряды вызывания дождя настолько были вписаны в их культуру и быт, что на их практику не повлияло даже принятие православия. Интересно, что русские люди, живущие в Красноярском районе и знакомые с этим обрядом, рассказывают, что у них никогда не получалось вызвать дождь, поэтому они даже иногда договаривались с мордвой за продукты или деньги, чтобы именно они проводили таинство. Как говорят местные, у мордвы все получалось, и дождь обязательно проходил.

К сожалению, сейчас эти традиции большая редкость. Я в последний раз сталкивалась с обрядом вызывания дождя в своих экспедициях в 1995 г. в Шелехмети. В мокшанском селе жила 90-летняя баба Маня "Горбатая". Мы ее встретили, когда она возвращалась после обряда. Тогда уже сорок дней стояла сорокоградусная жара без дождей. Мы зашли к ней в дом и беседовали два с половиной часа. Когда вышли, увидели как из свинцовых туч полился дождь с каплями размером в горошину.

Зоя Кобозева: "Мне интересен голос маленького человека" Профессор Самарского университета, доктор исторических наук Зоя Михайловна Кобозева о себе, русском дворянстве, самарском мещанстве, поп-науке, правде и лжи.

Обряд вызывания дождя сохранился и у крещеных татар единственного в Самарской области села Назаровка Клявлинского района. Это тоже уникальность нашего края. В 2016 году наш Центр русской традиционной культуры, возглавляемый Андреем Давыдовым, получил приглашение на участие в местном обряде вызывания дождя. Обрядом руководила старушка, которую называют "водная бабушка". Все проводилось исключительно на татарском языке. Сначала была принесена жертва роднику "мертвых", который протекает под кладбищем — положили в воду букет цветущей спаржи и придавили камнем, потом набрали воды, которой поливали свежие могилы усопших, умерших не своей смертью, ибо считается, что неупокоившиеся души мешают дождю пролиться на землю. Молитвы помогли, и через три дня пошел дождь такой силы, что потом этой бабушке пришлось снова идти на кладбище уже останавливать ливень.

Православие оказало огромное влияние на бывшие языческие народы. У нас есть чувашские языческие селения. Например, Новое Афонькино — там живут чуваши, приобщившиеся к православной культуре.

Образовавшийся в регионе сплав культур уникален. Так, для православной мордвы одним из главных праздников является Троица, который в советское время назывался праздником "Русской березки". А Масленицу сегодня отмечают даже татары, а ведь это славянский языческий праздник, который органично вошел в культуру самых разных народов.

В поисках собственной идентичности

- Почему важно знать свою традиционную культуру сегодня?

- Своим студентам я объясняю так: мы сегодня живем во времени аналогичном началу 19 века. Тогда вся Европа была Францией: глобализация была и в 19 веке, когда Наполеон объединил многочисленные германские земли. В состав Первой французской империи под руководством Наполеона Бонапарта входили голландские, австрийские, итальянские и испанские земли. Государственный язык, мода, кухня, обучение — все французское.

Поэтому когда развалилась эта империя в 1812–1814 годах, жители многочисленных немецких земель начинают задаваться вопросом — Wer sind wir, Deutsche? (Кто мы, немцы?) Тогда братья Гримм собрали целую команду исследователей, они поняли что свое, родное надо искать в народной культуре. А где она? Она среди немецких крестьян, среди бауэров. Братья Гримм шли записывать сказки, поэмы, песни, и опубликовали первый сборник на литературном немецком языке уже в 1815 году. Очень важно, что они записали все это именно на один язык — на литературный берлинский диалект.

У нас сегодня происходят аналогичные процессы. Когда развалился Советский Союз, армяне, грузины, туркмены, узбеки начали позиционировать свою идентичность. Началось все с Прибалтики. Латыши затрубили в горн, что пройдет еще несколько десятилетий и не будет ни литовцев, ни латышей, а будут советские люди, говорящие на русском языке. Ведь это тоже была глобализация своего рода. Я не оправдываю развал Советского Союза, для меня это личная трагедия. Но тем не менее аналогии некоторые можно провести.

Тогда же и в России появляются люди, которые начинают обращаться к корням народной этнической культуры. Много чего пишется и издается сегодня. Мы изучаем народную культуру — обряды, праздники; устраиваем экспедиции.

У некоторых возникает вопрос: что делают этнографы, ведь этносов в современном селе практически не осталось? Но мы едем и все записываем, чтобы сохранить. Ведь очень важно ответить на вопрос — кто я? И как ответить на этот вопрос, не зная своих корней, своей культуры. Этнография — это наука на службе общечеловеческих и общероссийских запросов.

- Чем сегодня занимаются самарские этнографы?

- Сейчас мы готовимся к участию во всероссийской экспедиции. Фольклористы на протяжении последних трех лет исследовали 27 районов нашей области, и у них есть что рассказать про традиционную культуру.

В прошлом году мы издали книгу "Мордва Самарского края: история и традиционная культура" — это первая попытка комплексного исследования мордвы. В работе принимали участие учёные археологи, историки, этнографы. Это не просто компиляция реферативного характера, а собственные исследования, материалы, собиравшиеся с 1970-х годов.

Про русских Самарского края есть хорошее учебное пособие, выпущенное в 2007 году. Про татар — многотрудная объемная монография Шамиля Галимова. Хорошо изучены чуваши — этим направлением успешно занимается Екатерина Ягафова. В 2019 году мы с группой краеведов издали книгу "Край Кинель-Черкасский: к истории населенных мест и этнографии района", где прописали очерки кинель-черкасской мордвы, русских, украинцев.

- В советское время было не очень принято интересоваться своим происхождением, и многие из современных поколений могут просто не знать о своей народной культуре. Как можно найти свои корни?

- Поиск своих родословных — это огромный труд. Для этого нужно обращаться в архивы, зная населенные пункты, где родились, где жили, где трудились ваши предки. Существуют архивные программы, в которых можно выстроить древо жизни.

Могу рассказать о личном опыте. Мой племянник из Кирова заказал такую родословную и нашел предков вплоть до 17 века. Но наша фамилия — Ведерниковы — очень старая. Наши предки были переселенцами на земли Вятского Трифонова монастыря, где обустраивали селенья, что привязывало их историю к конкретному селу, к конкретной земле. Поиск этой информации стоил больших денег. Стоит отметить, что часто приходится искать информацию в нескольких архивах.

Хорошо, что молодые люди интересуются своей историей. Когда были живы мои родители, а бабушку и дедушку я не застала, мы об этом не говорили. С мамой как-то под конец ее жизни я еще начала разговаривать на эти темы, потом расспрашивала тетю — пыталась нарисовать схему родословной. Но не успела задать все вопросы. Как правило, чем старше человек становится, тем больше потребностей появляется в поиске самого себя.

Но сегодня и молодежь стремится к этим знаниям. На наших курсах "Теория и история народной художественной культуры" вдруг что-то открывается в них. Я не помню, кто это сказал, но очень важно, чтобы у каждого человека нашелся такой учитель, который помог бы приоткрыть ему "генетический клапан", чтобы оттуда пошла информация. Это к вопросу об идентичности человека.

Когда вы сомневаетесь кто вы, тогда главным условием для понимания и восприятия самого себя является родной язык. Ведь это язык, на котором мы не просто говорим, но и думаем. Вы можете детально изучить японский язык, но это не даст вам возможности идентифицировать себя как японца. Я много лет изучала немецкий язык и закончила МГУ, где получила военный билет лейтенанта-переводчика с немецкого языка, но когда я слышу немецкую речь, я сначала перевожу и реагирую на нее на своем родном русском языке.

Сейчас я читаю много эссе, конкурсные работы на тему "Что вы знаете о своих соседях по стране". И вот в одном эссе девушка пишет, что ей очень важно осознавать себя русской, живя в Узбекистане. Она говорит, что ей интересна узбекская культура, она участвует в обрядах и праздниках, но когда слышит песню на русском языке, ее душа начинает откликаться. Вот это, наверное, и называется идентичностью.