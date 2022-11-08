В Альфа-Банке предложили отраслевое решение для розничной торговли

Альфа-Банк предлагает компаниям розничной торговли увеличить количество клиентов и снизить расходы на ведение бизнеса при помощи комплексных предложений для бизнеса.

В Альфа-Банке запустили готовое решение из набора финансовых и нефинансовых инструментов, при которых можно увеличить количество клиентов и получать больше прибыли. Они актуальны как бизнесу с небольшими оборотами, так и крупным игрокам.

Предложение включает торговый эквайринг без терминала — никакого дополнительного оборудования не понадобится. Деньги поступят на счет в тот же день, даже в выходные.

Также для клиентов возможна оплата по QR-коду, покупатели смогут оплачивать товары без банковской карты — достаточно установить приложение банка на свой планшет или смартфон. А в случае возврата товара деньги сразу вернутся на счет.

Дополнительно можно оформить подписку "Альфа-Безопасность" и онлайн-бухгалтерию для оптимизации затрат на юристов и бухгалтерию соответственно.

"Мы проанализировали, с какими проблемами розничная торговля сталкивается чаще всего. Например, деньги после оплаты безналичным способом приходят на счет через несколько дней или высокие комиссии за платежи клиентов по карте и наличными. И наше отраслевое предложение для розничного бизнеса — это решение большинства этих вопросов", — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее о предложении можно узнать на сайте Альфа-Банка.