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В Самарской области Россельхозбанк почти в 1,5 раза увеличил объем кредитования АПК

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК Самарской области более 14,6 млрд рублей кредитных средств, что на 44% выше аналогичного периода прошлого года. При этом 12 млрд рублей, то есть более 82%, заемщики получили по льготной ставке.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"В такие непростые времена важно видеть и знать, что самарские сельхозпроизводители продолжают работать и наращивать объемы производства. И это благодаря различным федеральным и региональным мерам поддержки АПК, в том числе программам льготного кредитования. С Россельхозбанком мы работает с 2018 года и постоянно берем кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники и пополнение оборотных средств. Мы начали возвращать в сельхозоборот заброшенные земли, простаивавшие много лет. Их обрабатывать очень тяжело и дорого, но мы всё равно это делаем и будем делать. У нас современные трактора и комбайны, и без привлеченных кредитных средств нам было бы сложно развивать свое хозяйство", — рассказал Евгений Локтионов, директор и учредитель ООО "Житница" Ставропольского района Самарской области.

Вся Россия

В целом по стране с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу свыше 1,3 трлн рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Из них 579,1 млрд рублей, или 43,6%, заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 24,9%, а его доля в выдачах — на 7,5 процентного пункта.

При этом одним из ключевых направлений финансирования банка остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ. В целом по стране на проведение сезонных работ Россельхозбанк выдал 633,9 млрд рублей (+36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), из которых более 70% было предоставлено на льготных условиях.

Доля банка в финансировании сезонных работ составила 69%. В ряде регионов Россельхозбанк — единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ — основа успеха всего агросезона.

Разбивка объёма кредитования по сегментам бизнеса

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 11,2% до более чем 1 трлн рублей, среднего, малого и микробизнеса — на 6,4% до 213,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2022 года выдачи средств жителям сельских территорий составили 50,8 млрд рублей.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.

Доля Россельхозбанка в кредитовании сельского хозяйства превышает 30% российского рынка, кредитный портфель уже перешагнул за отметку 1,9 трлн рублей.

РСХБ усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 552,4 млрд рублей (+46,5% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 43 и составило 1 626 юридических лиц/групп компаний.

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