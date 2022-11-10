Самарский университет им. Королева подтвердил высокие позиции в рейтинге лучших предпринимательских вузов страны

Аналитический центр "Эксперт" представил новое исследование предпринимательских университетов и бизнес-школ страны. Цель рейтинга — оценить способность вузов рождать предпринимателей-инноваторов.

В 2022 году составители исследования применили концепцию расширенных рейтингов, проанализировав базу основателей и стартапов начиная с первой волны исследования. В исходную базу основного расширенного рейтинга вошло 3648 стартапов и 3738 основателей из 442 вузов.

В результате всего в расширенный итоговый рейтинг вошло 49 российских университетов. В пятерке лидеров рейтинга — НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Баумана. Традиционно из данного рейтинга исключены университеты, реализующие программы, связанные только с экономикой, менеджментом и бизнесом.

При этом в исследование текущего года составители включили только те университеты, из которых вышло не менее 14 стартапов (в 2021 году — 13 стартапов).

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в этом году занял 26-е место в расширенном рейтинге.