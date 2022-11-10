Самарский университет им. Королева подтвердил высокие позиции в рейтинге лучших предпринимательских вузов страны

Аналитический центр "Эксперт" представил новое исследование предпринимательских университетов и бизнес-школ страны. Цель рейтинга — оценить способность вузов рождать предпринимателей-инноваторов.
В 2022 году составители исследования применили концепцию расширенных рейтингов, проанализировав базу основателей и стартапов начиная с первой волны исследования. В исходную базу основного расширенного рейтинга вошло 3648 стартапов и 3738 основателей из 442 вузов.
В результате всего в расширенный итоговый рейтинг вошло 49 российских университетов. В пятерке лидеров рейтинга — НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Баумана. Традиционно из данного рейтинга исключены университеты, реализующие программы, связанные только с экономикой, менеджментом и бизнесом.
При этом в исследование текущего года составители включили только те университеты, из которых вышло не менее 14 стартапов (в 2021 году — 13 стартапов).
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в этом году занял 26-е место в расширенном рейтинге.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.