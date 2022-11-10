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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Самарская торговая компания увеличила отгрузку в торговые сети благодаря бережливому производству

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря нацпроекту "Производительность труда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, еще одна торговая компания "ТОИР" увеличила свою выработку. Отгрузка пищевых продуктов и напитков в компании с помощью инструментов бережливого производства выросла на 10% за смену.

Участниками национального проекта стали уже 140 предприятий губернии, их суммарная выручка на сегодня - 292 млрд рублей. Планируется, что к концу 2024 г. в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 250 крупных и средних предприятий. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Компания занимается оптовой торговлей и поставляет в розничную торговлю продукцию различных товарных групп в губернской столице и по области. Среди заказчиков компании - не только сетевые продуктовые ритейлеры, но и мелкооптовые продуктовые точки.

Пилотный проект торговой компании реализован совместно со специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Инструменты бережливого производства внедрялись на участке получения, хранения и отгрузки продукции клиентам.

Провели перепланировку системы хранения и в результате сократили излишние перемещение сотрудников по складу. За смену стали загружать на три машины больше. Эффект выразился не только во времени, но и в рублях.

Достичь таких итоговых показателей удалось за счет выявления системных проблем и их устранения.
"Все рабочие места на складах были организованы с учетом системы 5С. Размещены стандарты работы для наборщиков, контролеров, комплектовщиков. Проведена перепланировка самой системы хранения. И это только часть большого списка внедренных решений", - рассказал руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин.

Участие в национальном проекте "Производительность труда" - это внедрение на предприятии современных методик и увеличение производительности труда за счет внутренних ресурсов.
Помощь экспертов РЦК - не единственная поддержка для предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда". Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе - льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 млн до 300 млн руб., во втором - до 100 млн рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки - инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Как воспользоваться возможностями государственной поддержки промышленных предприятий? Можно заполнить заявку на сайте "Производительность.РФ" или через министерство промышленности и торговли Самарской области. С предприятием свяжутся и бесплатно помогут на всех этапах - от поиска источника внутренней эффективности и до всего документооборота по получению займов.

Гид потребителя

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