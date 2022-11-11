Выпускница Самарского университета стала профессиональным "эмэлщиком"

Уже совсем скоро, 18 ноября, стартует отборочный онлайн-этап шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал". Одним из ее организаторов выступает Самарский университет им. Королева, представители которого — тоже активные участники и победители олимпиады. Так, выпускница естественнонаучного института вуза Юлия Агафонова, завоевавшая бронзовую медаль в пятом сезоне, стала амбассадором проекта.

"Я — профессионал" — флагманское мероприятие президентской платформы "Россия — страна возможностей". Масштабная олимпиада реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участвуют в состязаниях учащиеся бакалавриата, специалитета или магистратуры самых разных специальностей, которые могут попробовать свои силы в одном или нескольких направлениях, а их в этом году 73. Конкурсные задания составляют эксперты из ведущих вузов и промышленных компаний страны.

Самарский университет как партнер олимпиады не первый год организует проведение испытаний по направлению "Автомобилестроение". В шестом сезоне вуз также станет соорганизатором еще двенадцати треков: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".

Юлия Агафонова училась в университете по специальности "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" и с первого курса участвовала в олимпиаде. Как будущий ML-специалист (ML — machine learning), она выбирала дисциплины, связанные с машинным обучением. В первый год становилась призером по направлению "Большие данные", в третий — по "Бизнес-информатике" и победителем по "Программной инженерии". По этому же направлению на четвертом курсе девушка стала бронзовым медалистом.

"С каждым годом задания становятся все более практико-ориентированными, и мне это очень нравится. Это хорошая возможность улучшить профессиональные знания, — говорит выпускника Самарского университета. — После постановки задачи участники должны разработать проект-решение с использованием тех или иных технологий, сделать презентацию и защитить ее перед судьями. Такие соревнования полезны для саморазвития, потому что ты можешь проверить свои умения, посмотреть, что изучают другие, а еще найти свое первое рабочее место или прокачать резюме. Кроме того, это отличный шанс получить новые знания и познакомиться с ребятами из разных регионов страны на форуме "Инженерное лидерство", который проводит Самарский университет".

Действительно, для вчерашних выпускников вузов достижения в олимпиаде открывают новые возможности. Так, медалисты, победители и призеры могут продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в крупной компании. Сильнейшие участники также получают денежные премии. Юлия Агафонова в этом году, например, поступила в Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург). Она учится в магистратуре на недавно открытой вузом специализации "Компьютерное зрение". Подготовка основана на машинном обучении, и базовые дисциплины посвящены обработке и анализу изображений, изучению нейросетевых моделей и их архитектуры.

"Этот профиль применяется во многих сферах: в финансовом секторе, в медицине, в нефтяной отрасли, в области Data Science, — отмечает Юлия. — Я уже совмещаю учебу с работой, и уверена, что у "эмэлщиков" хорошие перспективы. Ребятам же хочу пожелать верить в себя, всегда пробовать что-то новое, получать интересный опыт. Мне, например, выигрыш позволил оснастить рабочее место для удаленной работы благодаря денежному призу, а также усовершенствовать резюме за счет карьерных консультаций — ими тоже могут воспользоваться призеры олимпиады".

Сейчас идет регистрация на шестой сезон "Я — профессионал", которая продлится до 15 ноября. Затем, с 18 ноября по 4 декабря, состоится отборочный онлайн-этап олимпиады. Студенты, которые успешно справятся с этими заданиями, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в феврале–апреле 2023 года. Итоги олимпиады будут подведены в мае 2023 года. Победители и призеры получат дипломы, профиль каждого из них войдет в национальную базу "Я — профессионал", которая является реестром дипломантов олимпиады. Все, кто туда включен, получают доступ к карьерному порталу на один сезон организации стажировок, а также возможность пройти карьерную консультацию и посетить экскурсии в компании партнеров-работодателей.