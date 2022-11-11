Выпускница Самарского университета стала профессиональным "эмэлщиком"

Уже совсем скоро, 18 ноября, стартует отборочный онлайн-этап шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал". Одним из ее организаторов выступает Самарский университет им. Королева, представители которого — тоже активные участники и победители олимпиады. Так, выпускница естественнонаучного института вуза Юлия Агафонова, завоевавшая бронзовую медаль в пятом сезоне, стала амбассадором проекта.
"Я — профессионал" — флагманское мероприятие президентской платформы "Россия — страна возможностей". Масштабная олимпиада реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Участвуют в состязаниях учащиеся бакалавриата, специалитета или магистратуры самых разных специальностей, которые могут попробовать свои силы в одном или нескольких направлениях, а их в этом году 73. Конкурсные задания составляют эксперты из ведущих вузов и промышленных компаний страны.
Самарский университет как партнер олимпиады не первый год организует проведение испытаний по направлению "Автомобилестроение". В шестом сезоне вуз также станет соорганизатором еще двенадцати треков: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".
Юлия Агафонова училась в университете по специальности "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" и с первого курса участвовала в олимпиаде. Как будущий ML-специалист (ML — machine learning), она выбирала дисциплины, связанные с машинным обучением. В первый год становилась призером по направлению "Большие данные", в третий — по "Бизнес-информатике" и победителем по "Программной инженерии". По этому же направлению на четвертом курсе девушка стала бронзовым медалистом.
"С каждым годом задания становятся все более практико-ориентированными, и мне это очень нравится. Это хорошая возможность улучшить профессиональные знания, — говорит выпускника Самарского университета. — После постановки задачи участники должны разработать проект-решение с использованием тех или иных технологий, сделать презентацию и защитить ее перед судьями. Такие соревнования полезны для саморазвития, потому что ты можешь проверить свои умения, посмотреть, что изучают другие, а еще найти свое первое рабочее место или прокачать резюме. Кроме того, это отличный шанс получить новые знания и познакомиться с ребятами из разных регионов страны на форуме "Инженерное лидерство", который проводит Самарский университет".
Действительно, для вчерашних выпускников вузов достижения в олимпиаде открывают новые возможности. Так, медалисты, победители и призеры могут продолжить обучение в ведущих вузах страны или начать карьеру в крупной компании. Сильнейшие участники также получают денежные премии. Юлия Агафонова в этом году, например, поступила в Национальный исследовательский университет ИТМО (Санкт-Петербург). Она учится в магистратуре на недавно открытой вузом специализации "Компьютерное зрение". Подготовка основана на машинном обучении, и базовые дисциплины посвящены обработке и анализу изображений, изучению нейросетевых моделей и их архитектуры.
"Этот профиль применяется во многих сферах: в финансовом секторе, в медицине, в нефтяной отрасли, в области Data Science, — отмечает Юлия. — Я уже совмещаю учебу с работой, и уверена, что у "эмэлщиков" хорошие перспективы. Ребятам же хочу пожелать верить в себя, всегда пробовать что-то новое, получать интересный опыт. Мне, например, выигрыш позволил оснастить рабочее место для удаленной работы благодаря денежному призу, а также усовершенствовать резюме за счет карьерных консультаций — ими тоже могут воспользоваться призеры олимпиады".
Сейчас идет регистрация на шестой сезон "Я — профессионал", которая продлится до 15 ноября. Затем, с 18 ноября по 4 декабря, состоится отборочный онлайн-этап олимпиады. Студенты, которые успешно справятся с этими заданиями, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в феврале–апреле 2023 года. Итоги олимпиады будут подведены в мае 2023 года. Победители и призеры получат дипломы, профиль каждого из них войдет в национальную базу "Я — профессионал", которая является реестром дипломантов олимпиады. Все, кто туда включен, получают доступ к карьерному порталу на один сезон организации стажировок, а также возможность пройти карьерную консультацию и посетить экскурсии в компании партнеров-работодателей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.