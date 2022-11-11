Самарский университет им. Королева принял участие в работе Восьмого белорусского космического конгресса

Белорусский космический конгресс проходил в восьмой раз и был посвящен обмену опытом в решении сложных вопросов создания новых методов и средств использования достижений космонавтики для космическим программам Союзного государства: подведению итогов программы "Мониторинг-СГ" и обсуждению содержания новой программы сотрудничества.

Масштабный форум объединил представителей научных институтов Национальной академии наук Беларуси, промышленности и университетов со стороны республики Беларусии и представителей организаций госкорпорации "Роскосмос", научных институтов Российской академии наук, российских вузов. В работе конгресса, наряду с учеными МГУ, участвовал Самарский университет им. Королева в лице профессора, заведующего межвузовской кафедры космических исследований Игоря Белоконова.

В ходе пленарных докладов участники конгресса обсудили опыт и перспективы развития космической деятельности в Союзном государстве в рамках реализации федеральной, национальной и союзных космических программ, результаты проводимых в России исследований планет земной группы и Луны, возможности сотрудничества в этом направлении.

Особое внимание было уделено вопросам развития направления малых космических аппаратов. На пленарном заседании с докладом на тему "Развитие направления малых космических аппаратов в АО "РКЦ "Прогресс" выступил генеральный конструктор предприятия Равиль Ахметов. В рамках обсуждающейся новой программы сотрудничества планируется создание группировки состоящей из малого спутника дистанционного зондирования Земли с массой до 250 кг и двух наноспутников — российского и белорусского.

Профессор Игорь Белоконов в ходе конгресса рассказал о разрабатываемом в Самарском университете семействе наноспутников изучения ионосферы Земли, а также встретился со своим коллегой — заведующим лабораторией Института проблем информатики НАН Беларуси доктором наук Александром Кротом. В 2022 году завершились работы по совместному гранту РФФИ и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований "Теоретические основы исследования волновых процессов и явлений в ионосфере с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем" — первого совместного научного проекта России и Беларуси, реализованного при участии Самарского университета им. Королева.

"Этот грант стал катализатором развития научного направления в наших организациях, связанного с исследованиями ионосферы с помощью спутниковых радионавигационных систем, — отметил Игорь Белоконов. — Результаты гранта — разработанные в ходе его реализации алгоритмы, мы апробируем в рамках космических экспериментов, которые проведем на нашем наноспутнике "SamSat Ion". Его запуск запланирован на 2023 год".

"Группа ученых, которую возглавляет Александр Крот, сильна в разработке моделей волновых процессов, происходящих в ионосфере, — подчеркнул Игорь Витальевич. — Поэтому результаты космического эксперимента помогут верифицировать результаты, полученные в рамках совместного гранта".

Также во время командировки в Беларуссию состоялась встреча Игоря Белоконова с руководством одного из славянских университетов — Белорусско-российского университета (БРУ), который действует в Могилеве и соучредителем которого является Минобрнауки России. "Мы обсудили вопросы по сотрудничеству как в области космической техники, так и в области образования. Со стороны белорусской стороны была проявлена большая заинтересованность в организации сотрудничества в образовательной и научной сферах. Космическая тематика привлекает специалистов различных направлений, и, возможно, в будущем в Могилеве возникнет новая точка развития космического образования и науки. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы перейдем к обсуждению конкретных форм сотрудничества между университетами, ведь на укрепление и развитие многостороннего сотрудничества между нашими странами нацеливают президенты обеих стран", — заключил Игорь Белоконов.