Мягкий кинотеатр приглашает на голливудские кинопремьеры

Совсем скоро в прокате: "Черная Пантера: Ваканда Навсегда" и "Аватар: Путь воды".
Уже сейчас в Мягких кинотеатрах в Гудке и Космопорте можно увидеть "Черный Адам", "Миньоны: грювитация", "Соник 2 в Кино", "Удача" и другие.
Билеты можно приобрести как в кассах кинотеатра, так и онлайн на сайте comfortkino.ru или в официальном приложении Мягкого кинотеатра app.comfortkino.ru.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?