Мягкий кинотеатр приглашает на голливудские кинопремьеры

Совсем скоро в прокате: "Черная Пантера: Ваканда Навсегда" и "Аватар: Путь воды".

Уже сейчас в Мягких кинотеатрах в Гудке и Космопорте можно увидеть "Черный Адам", "Миньоны: грювитация", "Соник 2 в Кино", "Удача" и другие.

Билеты можно приобрести как в кассах кинотеатра, так и онлайн на сайте comfortkino.ru или в официальном приложении Мягкого кинотеатра app.comfortkino.ru.