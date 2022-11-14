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Финансы Экономика и бизнес

Россияне рассказали сколько тратят на спонтанные покупки

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти половина россиян часто или периодически совершают незапланированные покупки. В большинстве случаев речь идет о мелких тратах — шоколадке, продающейся на кассе магазина, или стаканчике кофе по дороге на работу. Спонтанную покупку дорогого гаджета или поездку на выходные в другой город наши соотечественники позволяют себе редко. Соответственно, подобные траты обходятся в скромные суммы — не более 1 тыс. рублей. Чаще всего совершают импульсивные покупки в офлайн магазине, их доля в онлайн минимальна. Таковы данные опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" в рамках серии исследований по финансовой грамотности и экономическому поведению россиян.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, совершают ли они незапланированные покупки во время плановых походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. Почти половина граждан "часто" (20%) или "периодически" (27%) подвержены внеплановым покупкам. Женщины склонны к спонтанности заметно чаще мужчин (58% против 42%).

В основном люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%), детские игрушки (11%) и компьютерные игры (10%). Очень редко внезапно организовывают себе поездку на отдых (5%) и посещают развлекательные мероприятия (4%). Каждый четвертый (25%) указал, что иногда может завернуть в кафе / ресторан / кофейню по дороге на работу или во время прогулки.

Подобные траты обходятся, как правило, в небольшие суммы — чаще всего до 1 тыс. рублей (38%) или в 1-5 тыс. рублей (30%). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тыс. рублей (21%). 8% — 15-30 тыс. рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает 4%.

Подавляющее большинство опрошенных совершают незапланированные покупки во время пребывания в магазине перед полками с товарами (82%). И лишь 8% участников опроса делают случайные покупки в онлайн-магазинах.

В числе регионов, жители которых чаще всего балуют себя небольшими незапланированными покупками — Санкт-Петербург и Ленинградская область (80%), Свердловская область (79%) и Московский регион (78%).

"Мы продолжаем серию исследований, связанных с финансовой грамотностью и экономическим поведением россиян. В частности, этот опрос показал, что достаточно много людей склонны к спонтанным и не всегда обдуманным тратам. Такой подход с точки зрения финансово грамотного поведения — не совсем верный и говорит о том, что люди в большей степени подвержены сиюминутным удовольствиям и не задумываются о своем будущем. В таких случаях желательно пересмотреть свое финансовое поведение, ведь грамотное управление финансами, выработка привычки копить на важные цели, в т. ч. позволяют сформировать крепкую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств в жизни", — комментирует директор блока маркет-менеджмент, член правления "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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