16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская спортсменка завоевала в Дагестане две золотые медали по грэпплингу "Кубок Дружбы" собрал в Тольятти сильнейших каратистов страны Самарские дзюдоисты взяли четыре медали на чемпионате России В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы" В Тольятти пройдет юбилейная спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава"

Единоборства Спорт

Тольяттинская спортсменка завоевала в Дагестане две золотые медали по грэпплингу

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинская спортсменка Олеся Журавлева завоевала две золотые медали в Дагестане по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

Чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги проходил в Каспийске, с 11 по 14 ноября во Дворце Спорта им.А.Алиева. Тольяттинка Олеся Журавлёва завоевать золото в обеих дисциплинах в весовой категории до 58 кг.

Всего в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны.

Организаторами соревнований выступили: Общероссийская общественная организация "Федерация спортивной борьбы России", Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация грэпплинга" и Региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Республики Дагестан".

Грэпплинг – разновидность единоборств. В основном включает в себя броски и бросковую технику, как в классических единоборствах (самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбе).

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4