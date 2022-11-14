Тольяттинская спортсменка завоевала в Дагестане две золотые медали по грэпплингу

Тольяттинская спортсменка Олеся Журавлева завоевала две золотые медали в Дагестане по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

Чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги проходил в Каспийске, с 11 по 14 ноября во Дворце Спорта им.А.Алиева. Тольяттинка Олеся Журавлёва завоевать золото в обеих дисциплинах в весовой категории до 58 кг.

Всего в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны.

Организаторами соревнований выступили: Общероссийская общественная организация "Федерация спортивной борьбы России", Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация грэпплинга" и Региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Республики Дагестан".