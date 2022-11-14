Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном

Специалисты из Самары помогают строить мирную жизнь в городе Снежное Донецкой народной республики. В ближайшие недели здесь будет завершен капитальный ремонт Центра первичной медико-санитарной помощи.
В здании полностью заменили конструкцию кровли, обновили окна и двери, установили новую отопительную и канализационную системы и приступили к отделочным работам.
Напомним, Самарская область стала первым регионом в стране, который подписал соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой народной республики. 63-й регион оказывает содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы муниципалитета.
В Снежное неоднократно выезжал губернатор Дмитрий Азаров - для того, чтобы форсировать проведение работ, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Самарской области.
По поручению главы Самарской области вместе с жителями и администрацией Снежного был утвержден план по ремонту ключевых объектов. Всего их более 80 - это школы, детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры и детские спортивно-юношеские школы. Также ведется восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. По большинству объектов работы уже завершены.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.