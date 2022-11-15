В Самаре состоится встреча с куратором журнала "Искусство кино" Натальей Рябчиковой

В среду, 16 ноября, в 19:00, в Самарской публичной библиотеке пройдет встреча (18+) с киноведом и историком кино, научным редактором киноведческой артели 1895.io, куратором исторических проектов журнала "Искусство кино" Натальей Рябчиковой.

Киновед расскажет о влиянии Сергея Эйзенштейна на личность и творчество Эльдара Рязанова. В 1946 г. Эйзенштейн остался без работы после запрета к показу второй серии "Ивана Грозного". Григорий Козинцев руководил мастерской во ВГИКе, где учился Эльдар Рязанов, и пригласил Эйзенштейна читать курс теории режиссуры. С легендарным режиссером у Рязанова сразу же установились добрые отношения. Рязанов часто бывал у него в гостях, где пропадал в библиотеке учителя и читал об эпохе Возрождения, французском импрессионизме и древнегреческом искусстве. Эйзенштейн часто дарил книги своему студенту. Самым запоминающимся стал сценарий "Ивана Грозного" с дарственной надписью "Дорогому Эльдару Александровичу Рязанову — проходимцу, тунеядцу и бездельнику. Профессор С. Эйзенштейн".

"Искусство кино" — старейший в Европе журнал о кинематографе, который издается с января 1931 г. и выходит раз в два месяца. В каждом номере публикуется 50 больших текстов. Это обзоры крупнейших фестивалей, интервью с главными кинодеятелями мира, анализ кинематографических трендов. Эльдар Рязанов не раз становился героем публикаций "Искусства кино". Музей Эльдара Рязанова — это единственное место в Самаре, где можно купить журнал.

Предварительная запись по телефону 8 (846) 332-05-16.