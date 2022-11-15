В Самаре состоится встреча с куратором журнала "Искусство кино" Натальей Рябчиковой

В среду, 16 ноября, в 19:00, в Самарской публичной библиотеке пройдет встреча (18+) с киноведом и историком кино, научным редактором киноведческой артели 1895.io, куратором исторических проектов журнала "Искусство кино" Натальей Рябчиковой.
Киновед расскажет о влиянии Сергея Эйзенштейна на личность и творчество Эльдара Рязанова. В 1946 г. Эйзенштейн остался без работы после запрета к показу второй серии "Ивана Грозного". Григорий Козинцев руководил мастерской во ВГИКе, где учился Эльдар Рязанов, и пригласил Эйзенштейна читать курс теории режиссуры. С легендарным режиссером у Рязанова сразу же установились добрые отношения. Рязанов часто бывал у него в гостях, где пропадал в библиотеке учителя и читал об эпохе Возрождения, французском импрессионизме и древнегреческом искусстве. Эйзенштейн часто дарил книги своему студенту. Самым запоминающимся стал сценарий "Ивана Грозного" с дарственной надписью "Дорогому Эльдару Александровичу Рязанову — проходимцу, тунеядцу и бездельнику. Профессор С. Эйзенштейн".
"Искусство кино" — старейший в Европе журнал о кинематографе, который издается с января 1931 г. и выходит раз в два месяца. В каждом номере публикуется 50 больших текстов. Это обзоры крупнейших фестивалей, интервью с главными кинодеятелями мира, анализ кинематографических трендов. Эльдар Рязанов не раз становился героем публикаций "Искусства кино". Музей Эльдара Рязанова — это единственное место в Самаре, где можно купить журнал.
Предварительная запись по телефону 8 (846) 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?