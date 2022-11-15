3000 призов за покупки получат гости "Пятёрочки" до конца ноября

Каждый покупатель может позволить себе больше, если примет участие в одноименной акции, которая проходит во всех магазинах торговой сети "Пятёрочка" до 28 ноября.

Стать счастливым обладателем одного из 3000 сертификатов на покупки в своих магазинах, а также таких ценных призов от партнеров как цифровая и бытовая техника, среди которых заветный смартфон 14-го поколения, можно очень просто. Достаточно совершить покупку на сумму от 300 рублей, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и отслеживать статус розыгрыша в своем личном кабинете.

Если сумма зарегистрированного чека будет от 600 рублей, можно выиграть сертификат на 10 000 рублей, а при покупке товаров от 800 рублей — на 25 000 рублей.

Обладателями смартфонов 14 поколения станет пара друзей, которая пригласит к участию в акции наибольшее количество своих друзей. При этом каждый получивший ссылку должен зарегистрироваться и загрузить свой чек. Пройти такой увлекательный квест смогут настоящие фанаты соцсетей с огромным кругом единомышленников.

Призы от партнеров под брендами BREF, MIPAO, Oreo, Kotex, Contex, Hoegarden 0.0 безалкогольное, Nestea, Deonica и Axe достанутся тем, чьи чеки от 300 рублей. Еженедельный розыгрыш ценных призов от партнеров порадует кофемашинами, электрогрилями, увлажнителями воздуха, роботами-пылесосами, мойками окон, кухонными машинами, беспроводными колонками, наушниками и смарт-часами, а также сертификатами на покупки в магазинах цифровой и бытовой техники.

Повезет и покупателям, пользующимся экспресс-доставкой — каждую неделю среди них разыгрывается смартфон.

Больше подробностей об акции, призах и условиях розыгрыша можно узнать на сайте actions.5ka.ru.