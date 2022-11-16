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Культура

Юная певица из Самары встретилась с Полиной Гагариной

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семнадцатилетняя самарчанка Екатерина Альмендеева побывала на личном мастер-классе у Полины Гагариной. Встреча со звездой стала возможной благодаря победе в вокальном конкурсе благотворительного проекта МТС "Поколение М".

Фото: предоставлено МТС

Онлайн-курс "Студия Полины Гагариной" проходил на сайте проекта "Поколение М". В нем принимали участие вокалисты в возрасте 15 — 18 лет со всей России. Юные таланты занимались вокалом в рамках видео-уроков со знаменитой певицей, а для участия в конкурсе нужно было записать свое выступление и загрузить его на сайт.

Самарская вокалистка Екатерина Альмендеева одержала победу со своей версией хита Cold Heart от Элтона Джона и Дуа Липы. Наградой стал личный мастер-класс от Полины Гагариной: Екатерина вместе с победительницей прошлого года Анной Ляшенко из Тольятти встретились с Полиной, продемонстрировали свои таланты, задали все "главные" вопросы и, конечно, получили памятные подарки.

Екатерина — двукратная победительница проекта "Поколение М": несколько лет назад она заняла первое место в номинации "SUPER-HIT" и выступила на концерте "Поколение М: Blog&Voice" с участием популярных блогеров и звезд телешоу. Девушка занимается вокалом с шести лет, сейчас учится в Самарском музыкальном училище на отделении эстрадного вокала, сама пишет тексты и музыку к песням, создает аранжировки и записывает каверы. А в прошлом году сестра Екатерины — София — стала победительницей конкурса "Третьяковская галерея-online".

"Я не первый год слежу за "Поколением М", принимала участие в концерте с популярными блогерами — это был классный опыт. Сейчас все мое время уходит на музыку, уроки и время с семьей. Вдохновение приходит тогда, когда я занимаюсь музыкой. И чем больше я работаю, тем больше вдохновение. Я все время с головой в вокале, люблю делать каверы, веду свой канал на YouTube, мечтаю принять участие в телевизионном проекте, где я могла бы спеть", — рассказала Екатерина Альмендеева.

"В этом году Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников в конкурсах "Поколения М". У нас есть призеры в разных номинациях — фото, танцах, рисовании, вокале. Мы поздравляем победителей и уверены, что этот опыт не только оставит яркие впечатления, но и даст ребятам мотивацию для дальнейшего развития. Сейчас на сайте "Поколения М" запущены конкурсы нового сезона, так что каждый ребенок может найти интересное ему направление и побороться за призовое место", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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Джон Браво 11 января 2022 13:07 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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