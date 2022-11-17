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Ралли "Шелковый путь" в 2023 г. пройдет через Самару

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара примет участников ралли "Шелковый путь" 11 июля 2023 г., сообщают организаторы, представившие маршрут гонки.

Фото: предоставлено организаторами

Крупнейшее соревнование по ралли-рейдам в Евразии пройдет с 6 по 15 июля через 13 субъектов Российской Федерации и пересечет три часовых пояса. В маршрут планируется включить регионы, не задействованные в предыдущих изданиях "Шелкового пути": Оренбургскую, Самарскую и Саратовскую области, а также г. Магнитогорск в Челябинской области.

Административные и технические проверки пройдут в Казани 5 и 6 июля, после их завершения участники проедут через стартовый подиум на площади Тысячелетия во время церемонии торжественного открытия ралли. Далее через Республики Татарстан и Башкортостан караван достигнет Магнитогорска на восточном склоне Южного Урала. За счет сложного ландшафта эти трассы станут необычным опытом для всех спортсменов.

С Урала гонщики отправятся открывать степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской, Самарской и Саратовской областей; заключительным испытанием станут арчединско-донские пески Волгоградской области, а также бездорожье и броды Липецкой и Тульской областей — с этими местами участники хорошо знакомы и знают, насколько коварными они могут быть. Финиширует ралли в Москве.

В общей сложности протяженность гонки составит десять дней, за это время участникам предстоит преодолеть 5230 км. 2350 из них составят скоростные спецучастки, большинство из них пройдет на смешанном покрытии. Протяженность маршрута "ассистанс" составит 3800 км.

 

К соревнованию будут допущены участники на всех видах техники: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, внедорожники и грузовики.

Программа ралли: 
15 февраля — Начало приема заявок на участие
1 июня — Окончание приема заявок на участие
5-6 июля — Административные и технические проверки, (г. Казань, Татарстан)
6 июля — Торжественный старт в г. Казань
6-15 июля — Девять этапов по территории России
15 июля — Торжественный финиш в г. Москва

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