АвтоВАЗ собрал тестовую версию Lada Vesta NG

На первой сборочной линии АвтоВАЗа произведена тестовая сборка первого автомобиля Lada Vesta NG.

На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала.

В ближайшие месяцы АвтоВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска Lada Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.