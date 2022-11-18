В Автозаводском районе Тольятти после капремонта открылся отдел полиции № 2

Начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов принял участие в открытии отдела полиции Автозаводского района № 2 У МВД России по г. Тольятти. Он поздравил сотрудников полиции с новосельем и пожелал им удачи в службе на новых рабочих местах.

Торжественное открытие отдела полиции Автозаводского района № 2 У МВД России по г. Тольятти состоялось после проведения капитального ремонта. Игорь Иванов, начальник городского Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев, председатель Совета ветеранов Тольятти, подполковник милиции в отставке Анатолий Яшин и представитель компании-застройщика Александр Иващенко проверили качество и удобство помещений, их соответствие всем требованиям эксплуатации.

Открывая мероприятие, начальник областного главка полиции поприветствовал личный состав подразделения, выстроившийся во внутреннем дворе здания, и отметил, что окончание капитального ремонта административного здания отдела полиции Автозаводского района № 2 - значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей города.

"Здание 1996 года постройки, более 20 лет прослужило без капитального ремонта, условия работы личного состава не соответствовали установленным требованиям. Сейчас это здание в отличном состоянии, мы благодарим всех, кто вложил душу в работу. От всего сердца поздравляю вас и надеюсь, что улучшение рабочих условий обязательно отразится и на результатах служебной деятельности. У вас непростая территория в плане оперативной обстановки. Уверен, что жители самого большого района города Тольятти будут с благодарностью воспринимать вашу работу", - подчеркнул Игорь Иванов.

Хейрулла Ахмедханов поблагодарил руководство областного главка за поддержку в капитальном ремонте здания, а Александр Иващенко подчеркнул, что при производстве ремонта учтены все пожелания и рекомендации сотрудников органов внутренних дел в строгом соответствии с принятыми стандартами.



Затем Игорь Иванов вручил начальнику отдела полиции по Автозаводскому району № 2, полковнику полиции Сергею Охотному ключи от нового служебного автомобиля "Лада Гранта", который будет использоваться в работе дежурной части.

Генерал-лейтенант полиции наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами и почетными грамотами за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а представителю компании-застройщика Александру Иващенко вручил благодарственное письмо.

Игорь Иванов и Хейрулла Ахмедханов, перерезав красную ленту, осмотрели здание. Начальник областного главка полиции обратил особое внимание на то, что помещения оборудованы всем необходимым для удобства работы личного состава и ожидания посетителей, обустроены места отдыха и приема пищи для дежурного наряда, оформлен актовый зал, рабочие кабинеты оснащены необходимой оргтехникой и мебелью, обеспечена безопасность всего здания.

После осмотра здания начальник областного главка полиции провел совещание с руководящим составом служб и подразделений УМВД России по г. Тольятти. В начале мероприятия Игорь Иванов поздравил представителей службы участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником, пожелав им успехов в нелегкой, но очень важной и самой близкой к гражданам службе. В рамках совещания начальник главка заслушал ряд руководителей служб криминального блока, общественной безопасности, кадровых и тыловых подразделений, поставив перед ними конкретные задачи и установив сроки их исполнения.