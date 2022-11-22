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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Минцифры провела исследование уровня киберграмотности россиян

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минцифры России совместно с СПбГУТ, "РТК-Солар" и НАФИ в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" провела всероссийское исследование киберграмотности россиян. Общий индекс киберграмотности населения составил 48,2 пункта из 100 возможных.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В ходе исследования проверялись знания россиян об актуальных киберугрозах и способах защиты от них. Тестирование включало в себя следующие темы: антивирусная защита, безопасное использование Интернета, социальная инженерия, телефонное и интернет-мошенничество, безопасность персональных данных, безопасное использование Wi-Fi и другие. Исследование проводилось в 80 субъектах Федерации, среди респондентов от 13 до 65 лет и старше.

Наиболее высокие значения индекса киберграмотности отличают жителей России в возрасте от 25 до 34 лет, с увеличением возраста значение индекса постепенно снижается. В целом для россиян характерен относительно невысокий уровень осведомленности о киберугрозах: 41% опрошенных не смогли назвать ни одной из них. В числе самых известных оказались компьютерные вирусы (20%), взлом аккаунтов (19%) и телефонное мошенничество (16%).

"С киберугрозами могут столкнуться граждане любого возраста. При этом защититься от мошенничества в сети не так уж и сложно: иногда достаточно поставить надежный пароль или сказать "Я перезвоню" в ответ на подозрительный звонок. Осознанное поведение граждан в интернете — это, в первую очередь, надежная защита их собственных персональных данных и денежных средств. Но от личной осознанности россиян также зависит и общий уровень национальной безопасности, и темпы экономического роста. Узнать о правилах безопасного поведения в интернете можно на портале Госуслуг в разделе "Кибербезопасность- это просто" или на сайте киберзож.рф", — прокомментировал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

За последний год россияне чаще всего сталкивались с телефонным мошенничеством (67%), еще треть всех граждан получала фишинговые письма. Наиболее редко встречавшиеся киберугрозы — получение доступа к личным файлам посторонними лицами (11%) и вредоносное ПО (14%). По данным "Лаборатории Касперского", в январе — сентябре 2022 года в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. В России за это время компания зафиксировала более 320 тысяч таких атак. Это может указывать на то, что люди не знают о том, что их устройства были или остаются зараженными вредоносными программами.

Респонденты юного возраста, с 13 до 17 лет лучше всего осведомлены об угрозах взлома социальных сетей (36%) и мошенничества (22%). С таким понятием, как фишинг, знакомы 14%, о правилах создания надежных паролей знает 21% опрошенных, а о принципах защиты персональных данных — только 19%. Представители самой старшей возрастной группы, являясь аутсайдерами по остальным показателям, показали наиболее высокие результаты (46,6%) в сфере безопасного использования государственных порталов и банков.

Россияне достаточно низко оценивают свой уровень осведомленности о киберугрозах: 41% поставили себе 1-3 балла по десятибалльной шкале, и только 18% — 8-10 баллов.

"Из-за отсутствия информации и низкого уровня знаний о киберугрозах, граждане регулярно становятся жертвами мошенников. Поэтому так важно усиливать внимание к этой проблемы как со стороны государства, так и со стороны поставщиков цифровых сервисов и крупных игроков рынка кибербезопасности", — отметил генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

Более подробно о правилах кибербезопасности и полезных привычек в сети можно узнать на портале Госуслуг.

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