МегаФон и "Крылья Советов" договорились о партнерстве

Футбольный клуб "Крылья Советов" и всероссийский оператор цифровых возможностей заключили соглашение о сотрудничестве в сезоне 2022–2023 гг. Документ предусматривает реализацию совместных проектов и взаимодействие в сфере телекоммуникационных услуг.
"Мы рады начать сотрудничество с МегаФоном. Я уверен, что наша совместная работа принесет много пользы не только обеим сторонам, но и футболу в целом. Мы готовим для болельщиков ряд интересных активностей. Общение и футбол — это неразрывные понятия, и мы совместно с партнером постараемся найти новые решения и возможности в общении с нашей аудиторией", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.
Также оператор обеспечивает полное покрытие своей сетью всех зон на зрительской и тренировочной площадках клуба.
"Футбол — один из любимейших видов спорта жителей Самары, во многом благодаря успехам команды "Крылья Советов". МегаФон много лет поддерживает развитие футбола, в том числе создавая лучшие условия для общения болельщиков на спортивных объектах. Indoor-покрытие на стадионе "Солидарность Самара Арена" обеспечивает зрителей интернетом на самых высоких скоростях, чтобы они могли делиться фото и видео ярких моментов матчей в Сети без задержек", — отметил Максим Токаренко, директор МегаФона в Самарской области.
Во время домашних игр на стадионе болельщики прокачивают в среднем более 780 гигабайт данных. Такого объёма достаточно для того, чтобы шесть тысяч раз посмотреть видео тренировки "Крыльев" на официальном YouTube-канале. Гости из других регионов также активно пользуются связью и передачей данных МегаФона во время игр. К примеру, на встрече между ПФК "Крылья Советов" и ФК "Ростов" наибольший онлайн-трафик прошел через смартфоны зрителей из Москвы, Саратова, Оренбурга, Йошкар-Олы и Ростова-на-Дону.
Компания "МегаФон" — многолетний партнер Российского футбольного союза. Сотрудничество длится с 2010 года. В его рамках реализованы большие социальные и стратегические проекты, включая "Будущее зависит от тебя" — федеральное первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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