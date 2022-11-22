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МегаФон и "Крылья Советов" договорились о партнерстве

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Крылья Советов" и всероссийский оператор цифровых возможностей заключили соглашение о сотрудничестве в сезоне 2022–2023 гг. Документ предусматривает реализацию совместных проектов и взаимодействие в сфере телекоммуникационных услуг.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

"Мы рады начать сотрудничество с МегаФоном. Я уверен, что наша совместная работа принесет много пользы не только обеим сторонам, но и футболу в целом. Мы готовим для болельщиков ряд интересных активностей. Общение и футбол — это неразрывные понятия, и мы совместно с партнером постараемся найти новые решения и возможности в общении с нашей аудиторией", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

Также оператор обеспечивает полное покрытие своей сетью всех зон на зрительской и тренировочной площадках клуба.

"Футбол — один из любимейших видов спорта жителей Самары, во многом благодаря успехам команды "Крылья Советов". МегаФон много лет поддерживает развитие футбола, в том числе создавая лучшие условия для общения болельщиков на спортивных объектах. Indoor-покрытие на стадионе "Солидарность Самара Арена" обеспечивает зрителей интернетом на самых высоких скоростях, чтобы они могли делиться фото и видео ярких моментов матчей в Сети без задержек", — отметил Максим Токаренко, директор МегаФона в Самарской области.

Во время домашних игр на стадионе болельщики прокачивают в среднем более 780 гигабайт данных. Такого объёма достаточно для того, чтобы шесть тысяч раз посмотреть видео тренировки "Крыльев" на официальном YouTube-канале. Гости из других регионов также активно пользуются связью и передачей данных МегаФона во время игр. К примеру, на встрече между ПФК "Крылья Советов" и ФК "Ростов" наибольший онлайн-трафик прошел через смартфоны зрителей из Москвы, Саратова, Оренбурга, Йошкар-Олы и Ростова-на-Дону.

Компания "МегаФон" — многолетний партнер Российского футбольного союза. Сотрудничество длится с 2010 года. В его рамках реализованы большие социальные и стратегические проекты, включая "Будущее зависит от тебя" — федеральное первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе.

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