Tele2 там, где есть что рассказать: компания сняла интерактивную короткометражку

Tele2, российский оператор мобильной связи, выпустил короткометражный интерактивный фильм об удивительных людях с интересными профессиями, которым важно оставаться на связи.
Фильм знакомит зрителя с героями, которым есть что рассказать. Участниками проекта стали люди из разных уголков нашей страны с необычными профессиями и занятиями: Алексей Лещев основал серф-глэмпинг на Камчатке, Альберт Горбачев проводит экскурсии за Полярным кругом, Петр Трошкин возрождает и развивает традиции коневодства в Хакасии, Андрей Анищенко управляет самым большим вездеходом на Ямале, помогает с доставкой продуктов и товаров первой необходимости в условиях бездорожья.
Короткометражка рассказывает, как простые совпадения и случайности оборачиваются новым необычным занятием и меняют судьбу каждого из героев. Дело их жизни не просто интересное, оно решает важную социальную задачу для общества. Режиссер Евгений Бакиров и команда авторов вдохновились историями и судьбой героев, а впечатление от общения с ними превратилось в кино.
Лента была бы похожа на обычный ролик в сети, если бы не интерактивная составляющая. Зритель может сам выбрать героя, об истории которого он хотел бы узнать больше. Несколько минут, проведенные вместе с участниками проекта, позволяют не только посмотреть небольшой фильм об их профессии, но и прожить один день из их жизни. Документалистика перешла в интерактивный формат, который оказался лучшим воплощением для этих историй.
Кино вышло вдохновляющим и гармоничным. Фильм отображает повседневную жизнь российских регионов и то, как современные технологии проникают в будни людей. Авторы очень точно в кинематографической плоскости соединили несколько важных смыслов: помощь людям, возрождение традиций, красоту русской природы и значение качественной мобильной связи в удаленных уголках нашей страны.
Короткий метр с элементами интерактива — это новый формат коммуникации для Tele2, своего рода другие правила в общении с целевой аудиторией. Важные задачи, которые ежедневно решают герои проекта, невозможны без надежной мобильной связи. Высокое качество услуг даже на удаленных территориях — не просто слова, а принципы работы Tele2. По данным исследования TelecomDaily, компания демонстрирует самые высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два минувших года: 39 тыс. в 2020 году (+29%) и 31 тыс. в 2021 году (+18%). По оценкам экспертов телеком-рынка, современное оборудование компании имеет значительный технический потенциал, больший срок эксплуатации и высокий запас прочности.
Посмотреть фильм можно на официальном канале Tele2 в YouTube.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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