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Tele2 там, где есть что рассказать: компания сняла интерактивную короткометражку

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, выпустил короткометражный интерактивный фильм об удивительных людях с интересными профессиями, которым важно оставаться на связи.

Фильм знакомит зрителя с героями, которым есть что рассказать. Участниками проекта стали люди из разных уголков нашей страны с необычными профессиями и занятиями: Алексей Лещев основал серф-глэмпинг на Камчатке, Альберт Горбачев проводит экскурсии за Полярным кругом, Петр Трошкин возрождает и развивает традиции коневодства в Хакасии, Андрей Анищенко управляет самым большим вездеходом на Ямале, помогает с доставкой продуктов и товаров первой необходимости в условиях бездорожья.

Короткометражка рассказывает, как простые совпадения и случайности оборачиваются новым необычным занятием и меняют судьбу каждого из героев. Дело их жизни не просто интересное, оно решает важную социальную задачу для общества. Режиссер Евгений Бакиров и команда авторов вдохновились историями и судьбой героев, а впечатление от общения с ними превратилось в кино.

Лента была бы похожа на обычный ролик в сети, если бы не интерактивная составляющая. Зритель может сам выбрать героя, об истории которого он хотел бы узнать больше. Несколько минут, проведенные вместе с участниками проекта, позволяют не только посмотреть небольшой фильм об их профессии, но и прожить один день из их жизни. Документалистика перешла в интерактивный формат, который оказался лучшим воплощением для этих историй.

Кино вышло вдохновляющим и гармоничным. Фильм отображает повседневную жизнь российских регионов и то, как современные технологии проникают в будни людей. Авторы очень точно в кинематографической плоскости соединили несколько важных смыслов: помощь людям, возрождение традиций, красоту русской природы и значение качественной мобильной связи в удаленных уголках нашей страны.

Короткий метр с элементами интерактива — это новый формат коммуникации для Tele2, своего рода другие правила в общении с целевой аудиторией. Важные задачи, которые ежедневно решают герои проекта, невозможны без надежной мобильной связи. Высокое качество услуг даже на удаленных территориях — не просто слова, а принципы работы Tele2. По данным исследования TelecomDaily, компания демонстрирует самые высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два минувших года: 39 тыс. в 2020 году (+29%) и 31 тыс. в 2021 году (+18%). По оценкам экспертов телеком-рынка, современное оборудование компании имеет значительный технический потенциал, больший срок эксплуатации и высокий запас прочности.

Посмотреть фильм можно на официальном канале Tele2 в YouTube.

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