"Достояние губернии-2022": Самарский академический театр драмы им. Максима Горького стал победителем в номинации "Туризм и индустрия гостеприимства"

В Самаре подвели итоги регионального конкурса "Достояние губернии — 2022". Самарский академический театр драмы им. М. Горького стал победителем в номинации "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Это один из старейших и любимых театров у жителей Самарской области, — говорит директор самарского театра драмы Сергей Филиппов. — Историческое здание, которое многие называют "теремок", одно из достопримечательностей губернии, которое есть на открытках и почтовых марках. Достояние губернии и наш удивительный, творческий коллектив, но главное достояние губернии — это наш лучший в мире зритель, наша замечательная публика, которую мы очень любим и всегда ждем в нашем театре. Спасибо огромное за признание!".

У Самарского академического театра драмы им. М. Горького длинная история, уходящая своими корнями в середину XIX века. Дата официального появления театральной деятельности — 1851 год. В Самаре, возведенной в ранг губернского города, появился профессиональный постоянный театр. Новорожденный театр отличился тем, что в своем первом сезоне показал самарской публике комедию Николая Гоголя "Ревизор". В 1977 году Куйбышевскому театру драмы имени М. Горького присвоено почетное наименование "Академический".

Самарский драмтеатр — участник федеральной программы "Пушкинская карта". Молодым зрителям от 14 до 22 лет к просмотру доступны 15 спектаклей театра драмы, что составляет 80% от репертуара. Благодаря этому имиджу в театре всегда можно встретить много зрителей разного возраста, которые всем сердцем полюбили театр и с удовольствием ходят на его постановки. Также драмтеатр участвует в федеральной программе "Большие гастроли", реализуемой в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана министерства культуры России.

Самарский академический драматический театр им. М. Горького активно принимает на вооружение достижения технологического прогресса и использует современные технологии в спектаклях "Жанна", "Не покидай меня", "Завтра была война", "Папа", "И никого не стало", "Корсиканка" и др.

Театр часто устраивает благотворительные акции, ставит спектакли для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции и проходящих лечение в госпитале, выезжает на гастроли в отдаленные районы Самарской области, приглашает на спектакли категории социально незащищенных граждан: инвалидов, пенсионеров, детей из многодетных семей, детей-сирот, а также ветеранов войны и труда. Кроме этого, сотрудники театра часто принимают активное участие в мероприятиях города, праздничных концертах, посвященных важным событиям.