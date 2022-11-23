Союз художников России представит в Самаре проект "Сквозь времена"

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В понедельник, 28 ноября, в 18:00, в выставочном зале Самарского реготделения "Союза художников России", откроется первый художественный проект "Сквозь времена" (0+), посвященный юбилею СРО ВТОО "СХР".