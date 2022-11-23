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Союз художников России представит в Самаре проект "Сквозь времена"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 ноября, в 18:00, в выставочном зале Самарского реготделения "Союза художников России", откроется первый художественный проект "Сквозь времена" (0+), посвященный юбилею СРО ВТОО "СХР".

Основные мероприятия проекта:

— областная выставка декоративно-прикладного искусства;

— мастер-классы;

— творческие встречи с художниками;

— ярмарка произведений и предметов декоративно-прикладного творчества;

— круглый стол по вопросам развития декоративно-прикладного искусства в Самарской области.

Участники выставки: Алексей Бандура, Дина Богусонова, Клавдия Глазова, Андрей Гриднев, Ирина Елизарова, Олег Емельянов, Анна Княгиничева, Алексей Князев, Дина Ковалева, Ирина Кретова, Юрий Малыгин, Галина Милакина, Валентина Муравицкая (Тинная), Алиса Самаринкина, Сергей Синявин, Елена Стажук, Леонид Шерешевский, Петр Милакин, Наталья Макарова, Дина Терентьева, Галина Вдовкина, Александра Синявина, Ольга Мельникова, Дмитрий Файницкий, Валентина Свешникова.

На выставке зрителям представят лучшие произведения художников, работающих в разных направлениях декоративно-прикладного искусства. Среди них эмальерное искусство, керамика и фарфор, стекло, ювелирное искусство, батик, гобелен, дерево.

В экспозицию вошли произведения разных периодов творчества художников декоративно-прикладного искусства, членов СРО ВТОО "СХР" и членов других творческий организаций. Выставка дает возможность проследить изменение стиля, идеи, содержания произведений каждого мастера.

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