ТОАЗ поддержал создание гастрольного кукольного ширмового театра

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказал помощь в создании ширмового гастрольного кукольного театра Ставропольского района.

В Тольяттинском театре кукол прошла презентация проекта "Театр в чемодане" муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий Дом культуры" Дома культуры муниципального района Ставропольский, который стал одним и победителей 4 этапа грантового конкурса ПАО "ТОАЗ" "Химия добра".

В рамках реализации проекта были приобретены три ткацких станка, проведены мастер-классы по ковроткачеству. По итогу проекта была создана уникальная тканная ширма-трансформер кукольного театра. Полотно, натянутое на деревянные каркасы, соткано на ручных станках по старинной крестьянской технологии. Конструкция мобильная и легко помещается в специальный чемодан.

В изготовлении ширмы и гастрольного чемодана принимали участие и дети, и взрослые: ученики МБУ ДО Тимофеевской школы искусств, серебряные волонтеры и мастера-ткачи Ставропольского района. Дети нарисовали любимых героев кукольных мультфильмов. Эти рисунки украсили чемодан для транспортировки театральной ширмы. А волонтеры и мастера-ткачи подготовили уточную нить и соткали полотно. Нить изготовили из 20 кг ненужной старой одежды, которой таким образом подарили новую жизнь, а не выбросили на свалку.

Партнером и художественным руководителем проекта стал Тольяттинский театр кукол. Главный режиссер и художник театра помогли провести конкурс художественных работ для декорирования чемодана и дали свою профессиональную оценку и рекомендации команде проекта.

Творческий коллектив дома культуры из поселка Рассвет "оживит" куклы, создав настоящую магию театра. Уже сейчас составляется график гастрольного тура, и совсем скоро мобильный театр будет радовать маленьких зрителей в Ставропольском районе — в Мусорке, Узюково, Пискалах, Жигулях, Луначарском и в поселке Рассвет.

"Мы рады были оказать поддержку в реализации проекта "Театр в чемодане". Эта инициатива направлена на духовное и культурное развитие подрастающего поколения. Ведь благодаря передвижному театру дети из удаленных уголков Ставропольского района смогут прикоснуться к искусству. И не просто прикоснуться, а увидеть классические ширмовые кукольные спектакли. И вдвойне приятно, что реализация проекта стала примером интеграции и взаимодействия людей разных возрастов и профессий, разных интересов и умений. Искусство здесь действительно сыграло свою объединяющую роль", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.

"Ковроткачество — это древнейшее ремесло. Благодаря поддержке Тольяттиазот наши надежды, что такой вид рукоделия получит более широкое распространение в Ставропольском районе, воплощаются в жизнь. В ходе реализации проекта нам удалось познакомить большое количество взрослых и детей с одним из забытых и редких направлений традиционного народного промысла. Многих заинтересовало. Ведь когда ты можешь все попробовать своими руками, создать что-то сам, творческий процесс увлекает тебя во стократном размере", — прокомментировала автор проекта "Театр в чемодане" Любовь Воронина.