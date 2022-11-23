ТОАЗ поддержал создание гастрольного кукольного ширмового театра

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) оказал помощь в создании ширмового гастрольного кукольного театра Ставропольского района.
В Тольяттинском театре кукол прошла презентация проекта "Театр в чемодане" муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий Дом культуры" Дома культуры муниципального района Ставропольский, который стал одним и победителей 4 этапа грантового конкурса ПАО "ТОАЗ" "Химия добра".
В рамках реализации проекта были приобретены три ткацких станка, проведены мастер-классы по ковроткачеству. По итогу проекта была создана уникальная тканная ширма-трансформер кукольного театра. Полотно, натянутое на деревянные каркасы, соткано на ручных станках по старинной крестьянской технологии. Конструкция мобильная и легко помещается в специальный чемодан.
В изготовлении ширмы и гастрольного чемодана принимали участие и дети, и взрослые: ученики МБУ ДО Тимофеевской школы искусств, серебряные волонтеры и мастера-ткачи Ставропольского района. Дети нарисовали любимых героев кукольных мультфильмов. Эти рисунки украсили чемодан для транспортировки театральной ширмы. А волонтеры и мастера-ткачи подготовили уточную нить и соткали полотно. Нить изготовили из 20 кг ненужной старой одежды, которой таким образом подарили новую жизнь, а не выбросили на свалку.
Партнером и художественным руководителем проекта стал Тольяттинский театр кукол. Главный режиссер и художник театра помогли провести конкурс художественных работ для декорирования чемодана и дали свою профессиональную оценку и рекомендации команде проекта.
Творческий коллектив дома культуры из поселка Рассвет "оживит" куклы, создав настоящую магию театра. Уже сейчас составляется график гастрольного тура, и совсем скоро мобильный театр будет радовать маленьких зрителей в Ставропольском районе — в Мусорке, Узюково, Пискалах, Жигулях, Луначарском и в поселке Рассвет.
"Мы рады были оказать поддержку в реализации проекта "Театр в чемодане". Эта инициатива направлена на духовное и культурное развитие подрастающего поколения. Ведь благодаря передвижному театру дети из удаленных уголков Ставропольского района смогут прикоснуться к искусству. И не просто прикоснуться, а увидеть классические ширмовые кукольные спектакли. И вдвойне приятно, что реализация проекта стала примером интеграции и взаимодействия людей разных возрастов и профессий, разных интересов и умений. Искусство здесь действительно сыграло свою объединяющую роль", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.
"Ковроткачество — это древнейшее ремесло. Благодаря поддержке Тольяттиазот наши надежды, что такой вид рукоделия получит более широкое распространение в Ставропольском районе, воплощаются в жизнь. В ходе реализации проекта нам удалось познакомить большое количество взрослых и детей с одним из забытых и редких направлений традиционного народного промысла. Многих заинтересовало. Ведь когда ты можешь все попробовать своими руками, создать что-то сам, творческий процесс увлекает тебя во стократном размере", — прокомментировала автор проекта "Театр в чемодане" Любовь Воронина.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.