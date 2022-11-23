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Александр Ведяхин: "Заменить человека с помощью ИИ невозможно, и такой задачи не стоит"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудил будущее искусственного интеллекта со школьниками, которые увлекаются этой темой. Диалог с юными талантами состоялся на международной конференции Artificial Intelligence Journey, которая проходит в Москве 23–24 ноября.

С топ-менеджером банка общались победители международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC 2021 Владимир Воробьев (17 лет), Виктория Белая (15 лет), Ева Морозова (14 лет) и участник двух национальных чемпионатов по робототехнике Степан Филиппов (11 лет).

Александр Ведяхин предложил ответить на вопрос: "Что сможет делать искусственный разум в 2030 году?". Ребята представили следующие варианты: заменить человека в опасных профессиях, заселить новые планеты, осознанно общаться. Прозвучал и такой прогноз: ИИ полностью заменит человека.

"Заменить человека с помощью искусственного интеллекта невозможно. И такой задачи не стоит. Он — наш лучший, неустанный помощник. Но мы сами ставим искусственному разуму задачу и рамки, в которых ее надо выполнить. Есть такое направление "Этика ИИ". Я рекомендую всем, кто занимается разработкой, погрузиться в эту тему. Необходимо, чтобы ИИ соблюдал все законы, все нормы, которые ему устанавливает человек", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В конце дискуссии Александр Ведяхин подчеркнул, что Сбер готов вдохновлять и заряжать молодежь на работу с искусственным интеллектом. Влюбленные в профессию люди будут и сами получать огромное удовольствие от решения интересных задач, и помогать нашим компаниям и стране двигаться вперед.

Следить за ходом конференции можно на сайте, регистрация не требуется.

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