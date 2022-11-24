"Мы верим в предпринимателей": как Альфа-Банк развивает малый бизнес в Самаре

Этот год стал очередным непростым испытанием на прочность как для предпринимателей, так и для потребителей. Ушедшие компании, естественно, сформировали спрос на их услуги и товары, который, в отличие от самих брендов, остается. И, казалось бы, это идеальное время, чтобы заполнить освободившиеся ниши. Региональный управляющий Альфа-Банком в Самаре Сергей Нагайцев рассказал о трендах и возможностях нового времени для предпринимателей.

Время возможностей

Кто-то покупает "импортный" бизнес с выстроенной концепцией, где вложения нужны в ребрендинг и адаптацию под нынешние реалии, например, поиск новых путей поставок. Другие усиливают собственные производства, ищут возможности, как заместить уходящие бренды, например, в одежде и косметике.

"Бизнес-сообщество ищет, как закрывать сформированные потребности людей. Готовых решений нет, поэтому предприниматели ищут нестандартные решения. Вместе с тем рынок малого бизнеса в регионе сокращается, то есть кроме широких перспектив импортозамещения предприниматели столкнулись с высокой конкуренцией и требованиями потребителей, к которым оказались готовы не все", — отметил Сергей Нагайцев.

В такой экономической ситуации многие банки заняли выжидательную позицию, снизили риски и сократили кредитование бизнеса и проектов, предсказать судьбу которых в нынешних условиях просто невозможно.

"Альфа-Банк, наоборот, видит в этом возможности. Мы уверены, что будут сотни, тысячи успешных историй, в том числе и в Самаре. Наша миссия — обеспечить эти процессы финансированием", — уверен Нагайцев.

И такая позиция дает свои плоды. Услугами банка в Самарской области пользуются более 20 тысяч компаний малого и микробизнеса, а ежемесячно к нам приходят более 800 предпринимателей.

"Доля рынка Альфы стала сопоставима с крупными госбанками, которые традиционно удерживали лидирующие позиции в работе с бизнесом, — подчеркнул региональный управляющий. — Почти на 20% мы увеличили нашу долю в регионе. И это самый высокий показатель среди филиалов Альфа-Банка в Поволжье".

Ориентация на успех

Несмотря на то что на протяжении года условия по кредитам менялись не в лучшую сторону, Альфа-Банк не остановил работу с предпринимателями.

"У людей была потребность даже при высокой ставке получить деньги на закупки, создание новых линий, формирование подушки ликвидности и безопасности. Они знали, на что шли — и мы в них поверили. И как только у нас появилась возможность сделать для клиентов более выгодные условия, мы рефинансировали большую часть таких кредитов.

Сейчас Альфа-Банк продолжает активно кредитовать предпринимателей региона под любые цели. С начала года кредитный портфель вырос на 58% и составил 3,9 млрд рублей, а объем средств бизнеса на счетах до востребования превысил 9 млрд рублей (+14% с начала года)", — рассказали в банке.

"Мы предлагаем различные кредитные продукты для малого бизнеса и ИП. Взять кредит можно хоть на развитие столярной мастерской, хоть на салон красоты у дома, хоть на открытие производства мебели. При этом Альфа дает одни из самых низких ставок на рынке", — отмечает Сергей Нагайцев.

Безоговорочные выгоды

Сейчас Альфа-Банк готов кредитовать бизнес на сумму до 10 млн без залога. Это тем более важно, потому что, с одной стороны, удается не отвлекать бизнес-активы предпринимателя. С другой — для малого бизнеса это сумма "на вырост", которая позволяет мощно стартовать или масштабироваться. Вообще банк предлагает целую линейку кредитных продуктов — в зависимости от объемов финансирования, сроков кредитования и других факторов. Подобрать подходящий вариант можно на сайте.

Если говорить о ставке, то сейчас Альфа-Банк готов предложить кредиты от 16% годовых. Сергей Нагайцев уточняет, что переплата по этой ставке значительно ниже. Так, при займе 10 млн рублей на год реальная переплата составит всего 9%. Эта сумма укладывается в любые модели функционирования бизнеса, оставаясь безоговорочно выгодной.

А что еще?

Кроме классических кредитов для бизнеса Альфа-Банк готов предложить и другие не менее выгодные продукты. Например, бизнес-ипотека. Сергей Нагайцев объясняет, что предприниматели делают ставку на производственную деятельность, им необходимы цеха, помещения. Альфа-Банк предлагает заманчивые условия, действуя по многоступенчатой схеме: "Сначала мы можем прокредитовать бизнес на приобретение недвижимости, которая ему интересна. Но мы понимаем, что могут возникнуть нюансы, например, не всегда она бывает правильно оформлена. Поэтому банк сначала даст деньги, чтобы недвижимость можно было купить и оформить. И лишь потом возьмет ее в залог, и формально будет оформлена ипотека".

Другое востребованное направление — лизинг. Банк развивает его совместно с Альфа-Лизингом. Сейчас эта опция развивается, несмотря на то что с рынка исчезло огромное количество транспорта. За 2022 год оформили лизинговых сделок на 470 млн рублей. Этот показатель довольно ярко демонстрирует интерес предпринимателей.

Открыты всегда

В многообразии финансовых инструментов для бизнеса запутаться очень легко. Начиная с открытия расчетного счета и выбора тарифа обслуживания бизнеса до сложных механизмов финансирования своего дела. Однако, чтобы узнать все подробности и получить персональное предложение достаточно просто оставить заявку на сайте или в любое время и в любом месте следить за параметрами своего бизнеса с помощью сервисов "Альфа-Бизнес Онлайн" и "Альфа-Бизнес Мобайл". Но Альфа-Банк традиционно открыт и к оффлайн-общению. Все офисы банка работают по принципу одного окна. Менеджеры обеспечат полную линейку продуктов для бизнеса.

Обратившись, вы сможете получить кредит, лизинг, овердрафт, возобновляемую и невозобновляемую кредитную линию, бизнес-ипотеку и факторинг для малого бизнеса, зарплатный проект для сотрудников ваших предприятий. Доступен весь набор финансовых инструментов для развития.

"Мы активно работаем с сегментом малого бизнеса, а это значит, что наши внутренние финансовые настройки и регулировки очень умно "подкручены". Поэтому срок рассмотрения вопросов очень короткий. Даже кредит на 50 млн действующему клиенту банка мы можем выдать в течение одного дня. Но и для новых клиентов мы готовы идти навстречу и оперативно решать любые задачи. Именно гибкий подход и скорость позволяют нам удерживать лидерство и сохранять лояльность наших клиентов", — подытожил Сергей Нагайцев.