На предстоящей неделе в регионе похолодает до -18°

На предстоящей неделе в Самарскую область придет похолодание, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

"В регион начнет поступать холодный воздух северных широт. У поверхности земли погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах", — говорится в релизе.

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха уже к началу следующей недели. В ночные часы опустится до -10…-13°, местами до -18°. Днем от -5° до -11°. На дороге гололедица.