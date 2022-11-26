На предстоящей неделе в регионе похолодает до -18°

На предстоящей неделе в Самарскую область придет похолодание, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".
"В регион начнет поступать холодный воздух северных широт. У поверхности земли погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления, поэтому небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах", — говорится в релизе.
Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха уже к началу следующей недели. В ночные часы опустится до -10…-13°, местами до -18°. Днем от -5° до -11°. На дороге гололедица.
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Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.