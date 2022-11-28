Россияне стали активнее интересоваться "Черной пятницей"

Мужчины стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников "Черной пятницы" за год выросла с 30 до 40%. В целом интерес россиян к традиционным распродажам увеличился, мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.
Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. "Черная пятница" продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения — 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.
В интернет-магазине МегаФона также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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