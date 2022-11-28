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Россияне стали активнее интересоваться "Черной пятницей"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мужчины стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников "Черной пятницы" за год выросла с 30 до 40%. В целом интерес россиян к традиционным распродажам увеличился, мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. "Черная пятница" продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения — 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.

В интернет-магазине МегаФона также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

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