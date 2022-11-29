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ПСБ в Самарской области увеличил выдачу онлайн-кредитов бизнесу в 5 раз

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 10 месяцев 2022 года ПСБ в Самарской области увеличил кредитно-гарантийный портфель предприятий малого и среднего бизнеса на 13% до 14 млрд рублей.

При этом доля онлайн-решений по количеству заключенных договоров достигла 25%. Наиболее часто онлайн-кредиты оформляли представители торговли — 35%, производства — 29%, ИТ-компании — 7%.

Сегодня онлайн-кредитование ПСБ — самый востребованный продукт среди клиентов-предпринимателей. На 1 ноября 2022 года объем выдач онлайн-кредитов МСБ в Самаре и Самарской области составил около 1,5 млрд рублей, увеличившись в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Одна из наших приоритетных задач — дальнейшее развитие цифровых продуктов и услуг. В 2022 году мы увеличили максимальную сумму займа с 10 до 50 млн рублей по одному из самых востребованных онлайн-кредитов — "Без бумаг | Контрактный", который ориентирован на участников государственных закупок", — отметила Ольга Серебрякова, заместитель регионального директора по массовому сегменту дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.

Кроме того, в 2022 году банк запустил новый продукт "Лимит — Открыт". Это возобновляемая кредитная линия для компаний малого и среднего бизнеса в формате предодобренного решения. Максимальная сумма по кредиту составляет до 100 млн рублей на срок до 10 лет. Для получения не требуется залог, оформить можно онлайн. Главная его особенность — моментальная доступность, в том числе и предприятиям, которые еще не являются клиентами ПСБ. В Самарской области с момента запуска продукта такие лимиты одобрены 520 компаниям сегмента МСБ на общую сумму более 19 млрд рублей.

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