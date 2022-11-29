ПСБ в Самарской области увеличил выдачу онлайн-кредитов бизнесу в 5 раз

За 10 месяцев 2022 года ПСБ в Самарской области увеличил кредитно-гарантийный портфель предприятий малого и среднего бизнеса на 13% до 14 млрд рублей.
При этом доля онлайн-решений по количеству заключенных договоров достигла 25%. Наиболее часто онлайн-кредиты оформляли представители торговли — 35%, производства — 29%, ИТ-компании — 7%.
Сегодня онлайн-кредитование ПСБ — самый востребованный продукт среди клиентов-предпринимателей. На 1 ноября 2022 года объем выдач онлайн-кредитов МСБ в Самаре и Самарской области составил около 1,5 млрд рублей, увеличившись в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Одна из наших приоритетных задач — дальнейшее развитие цифровых продуктов и услуг. В 2022 году мы увеличили максимальную сумму займа с 10 до 50 млн рублей по одному из самых востребованных онлайн-кредитов — "Без бумаг | Контрактный", который ориентирован на участников государственных закупок", — отметила Ольга Серебрякова, заместитель регионального директора по массовому сегменту дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.
Кроме того, в 2022 году банк запустил новый продукт "Лимит — Открыт". Это возобновляемая кредитная линия для компаний малого и среднего бизнеса в формате предодобренного решения. Максимальная сумма по кредиту составляет до 100 млн рублей на срок до 10 лет. Для получения не требуется залог, оформить можно онлайн. Главная его особенность — моментальная доступность, в том числе и предприятиям, которые еще не являются клиентами ПСБ. В Самарской области с момента запуска продукта такие лимиты одобрены 520 компаниям сегмента МСБ на общую сумму более 19 млрд рублей.
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны