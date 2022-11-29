На трассе М-5 в Тольятти будут производиться краткосрочные перекрытия движения

Временные перекрытия движения запланированы 30 ноября и 1 декабря на 974 км автодороги М-5 "Урал" в период с 10:30 до 10:35.
Ограничения введут на время реконструкции пролета высоковольтных линий электропередачи в месте пересечения с федеральной трассой М-5 на 974 км.
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Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.