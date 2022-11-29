Альфа-Банк получил награду за самую выгодную ипотеку в стране

Альфа-Банк получил награду по результатам исследования Frank Mortgage Award 2022 в номинации "Самая выгодная ставка по ипотеке". Кроме того, Альфа-Банк вошел в тройку лидеров в главной номинации "Лучший ипотечный банк".

Банк предлагает клиентам решения, которые позволяют оформить ипотеку по интересной ставке. Так, на первичное жилье банк дает дополнительные скидки к базовой ставке по госпрограмме. А еще Альфа-Банк предлагает клиентам получить хорошую ставку и сниженный платеж на вторичку и новостройки за счет опции "Хочу ниже".

Премия Frank Mortgage Award 2022 присуждена по итогам независимого экспертного исследования "Ипотека в России 2022", где были изучены программы 20 крупнейших кредитных организаций, протестирован диджитал-функционал банков и опрошены 3 тысячи ипотечных клиентов.