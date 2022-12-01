Стипендию имени Юрия Гагарина получила аспирантка Анастасия Крестина

Анастасия Крестина стала лауреатом стипендии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Она присуждается раз в год и вручается всего трем стипендиатам в стране. В течение 9 месяцев победители премии получают 10 тысяч рублей ежемесячно.
"Это большая честь — пройти конкурс и получить стипендию, посвященную выдающемуся человеку в той сфере, которой ты интересуешься. Победа дает возможность почувствовать себя частью чего-то большего и значимого. Чем больше стипендиальных программ, тем лучше — появляется больше возможностей для молодых ученых проявить себя и получить поддержку, — отмечает молодой ученый. — Мне важно развиваться и как преподаватель, и как исследователь. Горжусь всеми научно-исследовательскими проектами, в которых участвую как сотрудник кафедры космического машиностроения. Считаю, что наш коллектив вносит свой вклад в развитие космической отрасли, и рада, что являюсь участником этого процесса".
Напомним, что среди первых лауреатов стипендии имени Ю. А. Гагарина — студент Самарского университета им. Королева — Андрей Письмаров, получивший ее в 2016 году — в год 55-летия первого полета человека в космос.
Анастасия ведет исследования в наземном комплексе управления малыми космическими аппаратами Института авиационной и ракетно-космической техники. А также работает ассистентом кафедры космического машиностроения, инженером научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований и младшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории "Динамика и управление движением летательных аппаратов". Сфера научных интересов молодого ученого связана с разработкой систем увода малого космического аппарата с орбиты.
"Все наши проекты связаны с проектированием и функционированием космических спутников, — рассказала Анастасия. — Моя работа посвящена изучению и разработке способов увода малых космических аппаратов с орбиты после окончания срока их активного существования — деорбитинга. Помимо этого, в качестве исполнителя я участвую в проектах, связанных с разработкой космических систем на базе малых космических аппаратов".
Выбирая для учебы университет, девушка ориентировалась на образовательные рейтинги, которые ежегодно ранжируют вузы. "Самарский университет им. Королева — лучший в регионе. К тому же меня интересовали достаточно редкие направления подготовки, поэтому, как только я узнала о наличии направления "Ракетные комплексы и космонавтика", сразу же захотела подать документы — необычно и интересно", — рассказала Анастасия.
Также аспирантка увлекается веб-разработкой, психологией и экоактивизмом. Мечтает совмещать свои увлечения — космос и IT. В этом году она заявила о себе на университетском Science Slam. Ее выступление, посвященное ракетно-космической технике и воздушным шарам, оценили зрители, и она получила боксерские перчатки победителя. Выступила Анастасия и на региональном этапе университетского слэма в Нижнем Новгороде. О том, можно ли в космосе устроить фестиваль с малыми космическими аппаратами, можно узнать в видео в официальной группе ВК.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.