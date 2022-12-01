Стипендию имени Юрия Гагарина получила аспирантка Анастасия Крестина

Анастасия Крестина стала лауреатом стипендии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Она присуждается раз в год и вручается всего трем стипендиатам в стране. В течение 9 месяцев победители премии получают 10 тысяч рублей ежемесячно.

"Это большая честь — пройти конкурс и получить стипендию, посвященную выдающемуся человеку в той сфере, которой ты интересуешься. Победа дает возможность почувствовать себя частью чего-то большего и значимого. Чем больше стипендиальных программ, тем лучше — появляется больше возможностей для молодых ученых проявить себя и получить поддержку, — отмечает молодой ученый. — Мне важно развиваться и как преподаватель, и как исследователь. Горжусь всеми научно-исследовательскими проектами, в которых участвую как сотрудник кафедры космического машиностроения. Считаю, что наш коллектив вносит свой вклад в развитие космической отрасли, и рада, что являюсь участником этого процесса".

Напомним, что среди первых лауреатов стипендии имени Ю. А. Гагарина — студент Самарского университета им. Королева — Андрей Письмаров, получивший ее в 2016 году — в год 55-летия первого полета человека в космос.

Анастасия ведет исследования в наземном комплексе управления малыми космическими аппаратами Института авиационной и ракетно-космической техники. А также работает ассистентом кафедры космического машиностроения, инженером научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований и младшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории "Динамика и управление движением летательных аппаратов". Сфера научных интересов молодого ученого связана с разработкой систем увода малого космического аппарата с орбиты.

"Все наши проекты связаны с проектированием и функционированием космических спутников, — рассказала Анастасия. — Моя работа посвящена изучению и разработке способов увода малых космических аппаратов с орбиты после окончания срока их активного существования — деорбитинга. Помимо этого, в качестве исполнителя я участвую в проектах, связанных с разработкой космических систем на базе малых космических аппаратов".

Выбирая для учебы университет, девушка ориентировалась на образовательные рейтинги, которые ежегодно ранжируют вузы. "Самарский университет им. Королева — лучший в регионе. К тому же меня интересовали достаточно редкие направления подготовки, поэтому, как только я узнала о наличии направления "Ракетные комплексы и космонавтика", сразу же захотела подать документы — необычно и интересно", — рассказала Анастасия.

Также аспирантка увлекается веб-разработкой, психологией и экоактивизмом. Мечтает совмещать свои увлечения — космос и IT. В этом году она заявила о себе на университетском Science Slam. Ее выступление, посвященное ракетно-космической технике и воздушным шарам, оценили зрители, и она получила боксерские перчатки победителя. Выступила Анастасия и на региональном этапе университетского слэма в Нижнем Новгороде. О том, можно ли в космосе устроить фестиваль с малыми космическими аппаратами, можно узнать в видео в официальной группе ВК.