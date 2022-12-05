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Машиностроение Экономика и бизнес

Светлана Линник ("Пегас-Агро"): "Спрос на "Туманы" стабильно растет"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор ООО "Пегас-Агро" Светлана Линник в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказала о том, как чувствует себя предприятие в текущей экономической ситуации, изменился ли спрос на выпускаемые им самоходные опрыскиватели-разбрасыватели "Туман" и чем завод заинтересовал министра промышленности РФ.

Фото: фото компании

- Как вы оцениваете результаты работы компании в 2022 году?

- Подводить итоги пока рано — впереди декабрь (интервью бралось в ноябре — прим. "Волга Ньюс"), который традиционно является месяцем высокого спроса на нашу технику. Пока могу сказать, что по результатам 10 месяцев завод выходит на плановый объем производства и продаж, так что мы уверенно смотрим в будущее.

- С какими проблемами компания столкнулась на фоне изменений, связанных с военной операцией на Украине? Как эти проблемы удается решать?

- Для сельхозмашиностроителей начало сезона было непростым: возникли проблемы с поставками импортных узлов и агрегатов, разрушились логистические цепочки, встал вопрос обслуживания и ремонта импортного оборудования.

Наш завод оказался готов к этому испытанию, потому что мы учли опыт работы в пандемию. Локдаун научил нас, что по всем важным позициям нужно иметь нескольких поставщиков — и мы нашли их, в том числе в дружественных странах. Изготовление ряда компонентов освоили на собственной площадке: высокотехнологичные станки, которыми оснащено производство, позволили наладить выпуск нескольких групп деталей.

Конструкторское бюро завода постоянно работает над повышением уровня локализации машины, в том числе предлагает новые инженерные решения, снижающие зависимость от импортных компонентов. Поэтому в условиях новой реальности мы смогли быстро переориентироваться. Завод ни на день не останавливал производство, все обязательства по поставкам техники аграриям были выполнены в срок и в полном объеме.  

Одним из рисков для предприятия остается вероятность мобилизации. У нас молодой коллектив. Сегодня на заводе работает 470 человек, и 372 из них теоретически подлежат призыву. Пока это не оказало большого влияния на производство, но риски есть, потому что многие из этих сотрудников являются высококвалифицированными специалистами и вносят вклад в организацию производственных процессов и модернизацию машин.

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- Какова доля импортных комплектующих в вашей продукции?

- У "Туманов" высокий уровень локализации — от 54% до 82%, в зависимости от модели. Но нужно понимать, что сам по себе этот показатель относителен: процент локализации не играет роли, если недоступен хотя бы один компонент, делающий невозможной работу машины.

В случае с "Туманами" важнее другое: они — изначально российская разработка, и создавая их, мы ориентировались на принципы советской инженерии, ремонтопригодность и доступность основных узлов и агрегатов.

- Есть ли позитивные моменты, связанные с новой экономической реальностью?

- С одной стороны, многие импортные марки с российского рынка действительно ушли, а ценник на технику из дружественных стран, в том числе из Южной Америки, сильно вырос.

С другой, на рынок активно пытаются зайти китайские опрыскиватели. Рабочие качества этих машин российским потребителям пока неизвестны, но укрепление рубля и демпинговые цены делают предложение привлекательным, несмотря на множество вопросов по сервисному обслуживанию, доступности запчастей и надежности машин в целом.

Спрос на нашу технику остается высоким. Во многом это обусловлено устойчивой репутацией, которую "Туманы" заработали, доказав свою эффективность на полях в различных регионах РФ.

Ну и определенную помощь отечественным сельхозмашиностроителям оказывают барьеры при поставках на территорию РФ импортной техники и комплектующих.

- Изменилась ли в текущем году структура продаж? Удается ли сохранить присутствие на зарубежных рынках?

- В целом, спрос на "Туманы" стабильно растет. Причем если раньше основными потребителями были мелкие и средние фермерские хозяйства, то сейчас "Туманы" есть практически во всех крупнейших агрохолдингах страны.

В этом году поступило ещё больше заявок на "Туман-3". Предыдущие два сезона показали, что машина состоялась, и аграрии всё чаще отдают предпочтение именно этой модели — как не только надежной и функциональной, но также более комфортной и красивой.

С экспортом ситуация сложнее: укрепление рубля снизило привлекательность российской техники для зарубежных аграриев, увеличив срок её окупаемости, и объем экспортных отгрузок заметно снизился. Но в то же время интерес к продукции завода проявили новые для нас регионы, и сейчас мы изучаем рынок Ирана, а также Северной и Южной Африки.   

Ну и нельзя забывать, что спрос на технику напрямую связан с ценой на урожай. Поэтому резкого роста спроса на технику сейчас нет: многие аграрии ждут в надежде, что весной цены на зерно повысятся.

- Были ли пересмотрены планы развития? Над какими проектами сейчас работает компания?

- В этом году завод освоил новые производственные площади — это около 20 тыс. кв. м. Расчетная мощность нового завода составляет 2500 машин в год, и к 2025 году мы планируем выйти на этот объем. Кроме того, мы ведем работу по расширению ассортиментной линейки. Ни один наш проект не был заморожен или отложен.

- По моей информации, стенды компании на осенних выставках посещали глава правительства РФ и министр промышленности РФ. Чем они интересовались?

- Да, на выставке AGROSALON, где завод демонстрировал две новые разработки, их оценил заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Особый интерес у него вызвала электронная система управления собственного производства "Пегас-Агро".

Константин Лазарев (ВСЗТ "Луч"): Российские производители светотехники получили возможности для развития Константин Лазарев (ВСЗТ "Луч"): Российские производители светотехники получили возможности для развития
Собеседником Волга Ньюс в рамках проекта "Точки роста" стал Константин Лазарев, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч". Он рассказал об изменениях на рынке, произошедших после февраля, зависимости отрасли от импорта и новых проектах, над которыми работает компания.

Работа над проектом велась в течение нескольких лет. Навигационная система позволяет оптимизировать траектории движения, избежать перекрытий и "мертвых зон", обеспечить возможность работы в ночное время, повысить качество обработки и снизить затраты на удобрения. По своим характеристикам система не уступает зарубежным аналогам, а её внедрение позволяет исключить зависимость от импортных поставок и обезопасить передачу и учет данных.

На выставке "Золотая осень-2022" стенд "Пегас-Агро" посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Он интересовался объемами производства и мерами поддержки, которые мы ожидаем от государства в текущих условиях.

- А каких мер поддержки вы ждете от государства?  

- Большую поддержку сельхозмашиностроителям оказывают программы государственного субсидирования, в том числе в рамках Постановлений № 1432, № 1269 и № 496, а также программы льготного лизинга от АО "Росагролизинг".

Завод активно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в сфере НИОКР, в рамках Постановления № 1312. Примером успешной реализации проекта стала разработка самоходного опрыскивателя-разбрасывателя "Туман-3".

Кроме того, в условиях агрессивного демпинга со стороны китайских производителей, хорошей мерой поддержки для отечественных сельхозмашиностроителей стало бы внедрение барьеров на поставку импортной техники, аналоги которой производятся на территории РФ.

"Пегас-Агро" — это предприятие полного цикла, от проектирования до выпуска готовой продукции. Завод входит в топ-10 сельхозмашинопроизводителей в РФ, а с 2021 года включен в список системообразующих предприятий РФ.
Завод ООО "Пегас-Агро" производит самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "Туман", предназначенные для внесения минеральных и жидких удобрений, а также гербицидной, инсектицидной и фунгицидной обработки растений в сжатые агротехнические сроки. Благодаря уникальной конструкции сменных модулей, самоходная техника линейки "Туман" решает широкий спектр агротехнических задач в течение всего сезона.
Сегодня продуктовая линейка представлена тремя самоходными базами различной мощности "Туман-1М", "Туман-2М", "Туман-3" и пятью сменными модулями — штанговым опрыскивателем, вентиляторным опрыскивателем, разбрасывателем минеральных удобрений, пневматическим высевающим модулем и мультиинжектором для точечных инъекций КАС и ЖКУ.

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

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