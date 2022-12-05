Представители турецких компаний налаживают взаимодействие с предприятиями Самарской области

В понедельник, 5 декабря, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась встреча представителей турецких компаний и предприятий Самарской области. Делегация Республики Турция прибыла в Самарскую область в целях расширения и укрепления партнерства двух сторон в разных сферах деятельности.

В состав турецкой делегации вошли 8 компаний, среди которых производители буровых установок, мукомольной и хлебопекарной продукции, а также компании в сфере логистики.

Развитие экономических связей с дружественными государствами, увеличение объемов экспортируемой продукции и привлечение в регион зарубежных инвесторов - ключевые задачи, обозначенные губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в работе областного правительства. Также, по мнению главы региона, необходима поддержка самарских предпринимателей в их деятельности при выходе на внешние рынки.

"Уже не первый раз в текущем году мы принимаем почетную делегацию из Турции. Мы рады представить гостям экономический, инвестиционный потенциал Самарской области, познакомить турецких коллег с инвестиционными площадками, с продукцией, которая производится на территории региона, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Турция является давним, надежным партнером Самарской области и у нас, определенно, есть много направлений для расширения взаимовыгодного сотрудничества".

Турецкую Республику и Самарскую область связывают давние партнерские взаимоотношения. В регионе успешно работает предприятие с турецкими корнями ООО "Нобель Автомотив Русия".

Представители Республики Турция уже посещали регион в мае текущего года. Тогда в губернии с двухдневным деловым визитом побывала делегация во главе с генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.

Сегодня официальные гости намерены познакомиться с потенциалом Самарской области в сфере автомобилестроения, нефтехимии и агропромышленного комплекса.

"Самарская область является для нас стратегическим партнером. Мы основали торговый дом, чтобы развивать торговые отношения России и Турции. Мы всегда готовы поддерживать российские компании при выходе на турецкие рынки. У нас запланировано много встреч с предприятиями Самарской области, и я надеюсь, это будет способствовать развитию наших взаимоотношений. В регионе очень развито машиностроение, нам интересна эта сфера производства", - отметил председатель Российско-турецкого торгового дома Кадир Куртулуш.

Как отметил председатель Клуба экспортеров Самарской области при минэкономразвития региона Дмитрий Хилов, поиск партнёров за рубежом - это всегда проверка предприятия на качество, финансовую устойчивость и стремление к развитию.

"Можно экспортировать лишь 1% от своей продукции, но это позволит компании расти и оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. Подобные встречи дают возможность местным предприятиям оценивать текущую ситуацию на рынке, налаживать новые деловые связи. В части взаимодействия с турецким бизнесом у самарских производителей есть широкое поле для развития. Наши товары обладают высоким качеством, но при выходе на иностранный рынок важна поддержка партнеров, которые помогут соблюсти все существующие требования. Безусловно, турецкие компании могут также заинтересоваться условиями, созданными в Самарской области для инвесторов", - подчеркнул Дмитрий Хилов.

Реверсную бизнес-миссию организовало региональное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта.

В 2022 году региональный Центр поддержки экспорта организовал 7 прямых бизнес-миссий для предприятий Самарской области: в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Турцию, Беларусь, Таджикистан и ОАЭ. Участие в них приняли 35 компаний региона. В рамках реверсных бизнес-миссий Самарскую область в этом году посетили представители Ирана, Китая, Узбекистана, Турции и Армении. Для знакомства с запросами иностранных компаний в них приняли участие 65 предприятий Самарской области.

"Мы считаем, что тот формат, который мы сегодня избрали - формат бизнес-миссии может дать наибольшую эффективность. Ведь никакие деловые отношения не возможны без встреч. Международные экспортные контракты не заключаются по телефону. В этом году Центр поддержки экспорта уже организовывал бизнес-миссию в Стамбул. В результате эффективных деловых переговоров был заключен экспортный контракт", - отметил руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков.