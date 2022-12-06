Tele2 запустила сервис выкупа смартфонов

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил в розничной сети сервис выкупа у населения подержанной техники. Клиенты компании могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить за них денежные средства на банковскую карту.
Инициатива компании по выкупу смартфонов поддерживает стратегию осознанного потребления и безопасности. Продажа бывшего в употреблении гаджета — это способ подарить своему старому смартфону вторую жизнь, получить вознаграждение и сэкономить при покупке новой техники.
Проект запущен во всех российских регионах, где оператор оказывает услуги, кроме Калининграда. Клиент может сдать смартфоны и планшеты, которым не более 5 лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Это более 1300 моделей разных брендов и производителей. Проект реализован по партнерской модели: устройства принимаются в розничной сети Tele2, при этом восстановлением смартфонов в своих сервисных центрах и их реализацией в сети занимается партнер оператора.
В зависимости от модели, даты производства и технического состояния смартфона, клиент может получить различную сумму. Например, она будет максимальной, если на дисплее и корпусе гаджета присутствуют лишь мелкие царапины и потертости. В случаях, когда устройство требует ремонта, его корпус имеет трещины и вмятины, разбит дисплей или не работает аккумулятор, сумма выкупа будет ниже. Наличие коробки, дополнительных аксессуаров, чека или гарантийного талона не влияет на цену выкупа.
При проведении бесплатной диагностики в салоне связи специалист проверит серийный номер аппарата, удалит пользовательские настройки и связи с учетными записями. Если предложенная цена устроит клиента, он заключает договор. Подробнее об условиях выкупа техники можно узнать в сети Tele2 и на сайте партнера.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you