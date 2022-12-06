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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн объявил праздничную акцию: новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор билайн анонсирует новогоднее предложение для своих клиентов — до конца праздников, до 11 января, в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция "Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром". Участие в ней принимают такие бренды смартфонов, как Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Только в билайне и только в дни проведения акции вы можете приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон из перечня участвующих в специальном предложении, а также услуги связи и аксессуар. Выгода такого комплекта может составить до 5 тыс. рублей — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 20 моделей брендов Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo. Вы точно сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.

Мы же советуем обратить внимание на модель Tecno Pova 4 Pro с 256 Гб на борту. Емкость батареи составляет 6000 мАч. Здесь установлен 6.7" AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Оптимальные размеры и улучшенное качество изображения отлично подходят для комфортного просмотра видео и фильмов в высоком разрешении, а также дают возможность оценить продвинутую графику в современных мобильных играх. В Tecno Pova 4 Pro установлен мощный процессор Helio G99, а объем оперативной памяти можно увеличить с помощью виртуальной памяти до +5 ГБ. Это позволяет выполнять несколько задач одновременно, приложения работают плавно и без зависаний.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по ссылке: beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/v-komplekte-vygodnee.

Акция "Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром" действует с 1 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.

Организатор акции: ПАО "ВымпелКом". РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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