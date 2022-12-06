Во вторник, 6 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, ученые, общественники, экоактивисты региона.

Напомним, общественный совет возобновил свою работу в 2019 году по инициативе Дмитрия Азарова. Его основная задача состоит в том, чтобы вести постоянный анализ актуальной ситуации в регионе, вырабатывать предложения в сфере экологической безопасности, совершенствовать законодательство в сфере охраны окружающей среды, обеспечивать межведомственное взаимодействие в решении вопросов рационального использования природных ресурсов.

"Вопросы безопасности в целом по всему периметру сегодня находятся в фокусе моего внимания, правительства Самарской области и всех федеральных структур", - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале заседания.

Он напомнил, что в регионе по поручению президента России Владимира Путина создан оперативный штаб, в который вошли представители федеральных органов исполнительной власти, работающие на территории региона.

"Решения этого штаба являются обязательными для исполнения на территории Самарской области и, в первую очередь, это вопросы обеспечения безопасности в целом региона, жителей, критической инфраструктуры, предприятий и общественных мест", - добавил губернатор.

При этом особый период работы накладывает дополнительные обязательства и в сфере экологической безопасности. "На особом контроле - предприятия с первым классом опасности производства. Пристальное внимание этому должны уделять не только федеральные уполномоченные органы, но и профильные министерства, надзорные органы. Именно так работа сегодня и выстраивается", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В рамках сегодняшнего заседания общественного совета обсуждались вопросы о радиационном состоянии в Самарской области и обеспечения радиационной безопасности населения, а также о принимаемых мерах по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывших предприятий "Фосфор" и Средневолжского завода химикатов.

Начальник Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Айдар Мингазов рассказал, что радиометрические наблюдения в регионе ведутся ежедневно на 15 пунктах.

"Радиационная обстановка на территории региона в 2020–2022 гг. была и остается стабильной, - подчеркнул он в своем докладе. - Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения по всем видам радиометрических наблюдений в Самарской области не зарегистрировано".

Согласно данным проведенных исследований в этом вопросе наблюдается положительная динамика: средние значения радиационного фона по Самаре на протяжении последних трех лет заметно снижаются, оставаясь по-прежнему на низком уровне. При этом Дмитрий Азаров поручил проанализировать, за счет чего происходит понижение уровня активности атмосферных радиоактивных аэрозолей.

"Давайте поймем причины вместе с нашими учеными, с людьми, которые имеют глубокие знания в этих вопросах, что влияет на эти показатели: природные факторы или техногенные. Тогда будет очевидна цель работы нашего общественного совета - усиливать положительную динамику. И если мы увидим негативные факторы, устранять их совместными усилиями", - вышел с инициативой глава региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова добавила, что радиационное состояние можно охарактеризовать как обычное, стабильное и контролируемое. Она пояснила, что деятельность с техногенными источниками ионизирующих излучений на территории региона осуществляют 574 организации, в том числе 123 - промышленные и 367 - медицинские. Их деятельность всегда находится под контролем.

Руководитель регионального Роспотребнадзора на основании данных мониторинга подчеркнула, что воздух, земля, вода, продукты питания в плане радиационного воздействия для жителей региона опасности не представляют. "Опасности нет, все показатели в рамках нормативов", - подчеркнула руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Особое внимание было уделено вопросам ликвидации накопленного вреда окружающей среде. К таким территориям относится площадка бывшего завода "Фосфор" в Тольятти. "Решение этого вопроса имеет крайне важное значение для жителей всего города", - акцентировал внимание участников заседания Дмитрий Азаров.

Глава города Николай Ренц отметил, что за последние годы были определены границы зараженной химикатами территории, поставлены на учет все участки. Однако с финансированием работ со стороны федерального центра по ликвидации вредных веществ возникли сложности из-за наличия объектов капитального строительства, которые находятся в собственности юридических и физических лиц. При этом не все владельцы готовы передавать их в собственность муниципалитета или региона. А это является препятствием для участия в федеральной программе.

"Почему мы не может тогда самостоятельно ликвидировать очаги загрязнения? Если там выявлена и доказана опасность, а все необходимые документы у нас есть, я думаю, мы в состоянии понудить собственников провести рекультивацию территорий за свой счет", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил ответственным министерствам и ведомствам предметнее заняться решением этого вопроса: "Не ищите причины этого не делать, ищите варианты решения задачи". При этом руководитель области поручил подготовить предложения по внесению изменений в федеральную программу.

Еще одна территория, требующего особого внимания, - Средневолжский завод химикатов, который специализировался на выпуске взрывчатых веществ и серной кислоты, хлора и отравляющих веществ, агрохимикатов. Предприятие перестало функционировать в 2005 году, а на площадке остались токсичные отходы - всего порядка 3,5 млн т первого и второго классов опасности. В этом году благодаря усилиям губернатора по представлению интересов региона на федеральном уровне началась рекультивация территории. Все мероприятия финансируются в рамках программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", предусмотрено свыше 2,5 млрд рублей до конца 2024 года.

"В рамках проекта предусмотрено строительство гидротехнического сооружения, в составе которого - периметральная противофильтрационная завеса и комбинированый грунто-пленочный экран по всей поверхности шламоотстойника, а также берегоукрепление реки Чапаевка", - рассказал министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин.

Другими словами, в числе прочего в рамках проекта вокруг хранилища отходов будет построена стена глубиной 27 м и шириной 2 м. "Это позволит предотвратить загрязнение реки Чапаевка, и, соответственно, Волги", - добавил руководитель ведомства.

"Вопрос крайне чувствительный для Чапаевска, для всего региона. Благодаря Дмитрию Евгеньевичу Быкову, ректору Самарского государственного технического университета, несколько лет назад было привлечено внимание к этому объекту. И сейчас мы действуем по вновь утвержденному проекту, приступили к работе. Разговоры десяток лет вели, а мы - делаем", - отметил губернатор.

Он обратил внимание на необходимость постоянного контроля за ходом работ - как со стороны главы города, так и ответственных министерств. "Все работы идут по графику, на данный момент каких-либо сложностей нет", - добавил глава Чапаевска Александр Кузнецов.

"Очень отрадно, что сделан большой шаг в возрождение реки Чапаевки, это очень здорово. Десятки лет мы шли к реализации этого проекта", - отметил председатель совета Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Василий Павловский.

Также участники совета обсудили вопрос по переработке сине-зеленых водорослей. Напомним, тольяттинская компания "Биотехкомп" разработала технологию переработки этих цианобактерий в полезные удобрения для сельского хозяйства.

Глава региона еще раз напомнил о том, что необходимо доработать проект и выйти с предложениями на федеральный уровень по очистке Волги от водорослей. "Благодаря предпринимателям мы имеем способ, как с этим справляться. Дальше нужно привлекать институты, в том числе Экологии Волжского бассейна, с учетом важности и актуальности задачи", - отметил Дмитрий Азаров и поручил создать проектный офис по решению этой проблемы.

"Эту проблему мы тоже рассматривали, она носит биологический характер. Мы готовы подключиться к ее решению", - отметил ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области Алексей Веселов рассказал о том, что в регионе подготовлена "Черная книга". Первое издание содержит информацию о чужеродных растениях, завезенных в регион. "В книге они подробно описываются. Содержится информация о том, каким образом они оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Уже в следующем году книга будет издана", - отметил руководитель ведомства. Дмитрий Азаров поручил собрать рецензии и мнения ученых, прежде чем напечатать книгу массовым тиражом.

В завершении обсуждения губернатор выразил уверенность в том, что общественный экологический совет поможет в реализации намеченных планов, внесет свой вклад там, где требуется доработка или корректировка задач, объединение усилий общественных отраслевых организаций и жителей региона.

Глава региона поблагодарил членов общественного совета за активную работу, отметив, что она будет продолжена. "Ответственность совета в нынешних условиях только возрастает", - подчеркнул Дмитрий Азаров.