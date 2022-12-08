За 17 дней более 121 тысячи участников из разных регионов России попробовали свои силы в состязаниях отборочного этапа шестого сезона олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

Отборочный этап стартовал 18 ноября и прошел в онлайн-формате. Студенты России смогли проверить свои знания в испытаниях по одному или нескольким из 73 направлений — от журналистики до освоения космоса.

"Задания отборочного этапа выполнили 121 545 участников. Это на 17 тысяч больше, чем в прошлом году, и это лучший результат за 6 лет. Такой живой интерес к состязаниям, который не угасает уже шестой год, не может нас не радовать. Это значит, что нам удается делать действительно актуальный и нужный для студентов проект и помогать тысячам мотивированных, активных ребят завоевывать новые вершины в карьере и в образовании", — рассказала руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Она также отметила, что по числу участников отборочного этапа лидируют пять российских регионов: Москва (43 846 участников), Санкт-Петербург (12 275), Свердловская область (4 035), Республика Башкортостан (3 280) и Республика Татарстан (3 037). Cамыми популярными направлениями у ребят стали "Лечебное дело и педиатрия" (10 377 участников), "Юриспруденция" (4 945), "Математика" (4 386), "Экономика" (4 363) и "Педагогическое образование (основное)" (4 074).

"Завершился первый важный этап олимпиады "Я — профессионал", результаты которого участники узнают в конце 2022 года. За прошедшие 17 дней самыми активными оказались студенты из пяти вузов: Сеченовского университета (9 326 участников), Высшей школы экономики (4 750), Московского городского педагогического университета (3 440), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2 763) и Санкт-Петербургского государственного университета (2 749). Такое состязание — отличный старт профессионального пути каждого конкурсанта, вне зависимости от региона проживания, возраста и направления развития. Участвуя в олимпиаде, каждый студент получает возможность проверить свои знания и конкурентоспособность, пообщаться с представителями ведущих компаний и вузов, найти соратников — именно такой обмен знаниями и способствует зарождению прорывных идей, планов и проектов. "Я — профи" — эффективный инструмент для построения карьеры как в науке, так и в профессиональной сфере. Мы желаем удачи нашим участникам", — сказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Самарский университет им. Королева в этом сезоне обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступит соорганизатором еще двенадцати направлений олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".

Всего в отборочном этапе по направлению "Автомобилестроение" приняло участие 783 человека из 166 университетов России.

От Самарского университета им. Королева в отборочном этапе олимпиады по разным направлениям приняли участие 662 студента.

Итоги отборочного этапа станут известны в конце декабря. Студенты, которые успешно прошли отборочный этап и набрали достаточно баллов, пройдут на заключительный этап. Он продлится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты "Я — профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.