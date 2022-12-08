За 17 дней более 121 тысячи участников из разных регионов России попробовали свои силы в состязаниях отборочного этапа шестого сезона олимпиады "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
Отборочный этап стартовал 18 ноября и прошел в онлайн-формате. Студенты России смогли проверить свои знания в испытаниях по одному или нескольким из 73 направлений — от журналистики до освоения космоса.
"Задания отборочного этапа выполнили 121 545 участников. Это на 17 тысяч больше, чем в прошлом году, и это лучший результат за 6 лет. Такой живой интерес к состязаниям, который не угасает уже шестой год, не может нас не радовать. Это значит, что нам удается делать действительно актуальный и нужный для студентов проект и помогать тысячам мотивированных, активных ребят завоевывать новые вершины в карьере и в образовании", — рассказала руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.
Она также отметила, что по числу участников отборочного этапа лидируют пять российских регионов: Москва (43 846 участников), Санкт-Петербург (12 275), Свердловская область (4 035), Республика Башкортостан (3 280) и Республика Татарстан (3 037). Cамыми популярными направлениями у ребят стали "Лечебное дело и педиатрия" (10 377 участников), "Юриспруденция" (4 945), "Математика" (4 386), "Экономика" (4 363) и "Педагогическое образование (основное)" (4 074).
"Завершился первый важный этап олимпиады "Я — профессионал", результаты которого участники узнают в конце 2022 года. За прошедшие 17 дней самыми активными оказались студенты из пяти вузов: Сеченовского университета (9 326 участников), Высшей школы экономики (4 750), Московского городского педагогического университета (3 440), Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (2 763) и Санкт-Петербургского государственного университета (2 749). Такое состязание — отличный старт профессионального пути каждого конкурсанта, вне зависимости от региона проживания, возраста и направления развития. Участвуя в олимпиаде, каждый студент получает возможность проверить свои знания и конкурентоспособность, пообщаться с представителями ведущих компаний и вузов, найти соратников — именно такой обмен знаниями и способствует зарождению прорывных идей, планов и проектов. "Я — профи" — эффективный инструмент для построения карьеры как в науке, так и в профессиональной сфере. Мы желаем удачи нашим участникам", — сказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.
Самарский университет им. Королева в этом сезоне обеспечит реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступит соорганизатором еще двенадцати направлений олимпиады: "Авиастроение", "Машиностроение", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Освоение космоса", "Вооружение и военная техника", "Математическое моделирование", "Нефтегазовое дело", "Углеродное регулирование", "Строительство", "Программная инженерия", "Материаловедение и технологии материалов" и "Электроника, радиотехника и системы связи".
Всего в отборочном этапе по направлению "Автомобилестроение" приняло участие 783 человека из 166 университетов России.
От Самарского университета им. Королева в отборочном этапе олимпиады по разным направлениям приняли участие 662 студента.
Итоги отборочного этапа станут известны в конце декабря. Студенты, которые успешно прошли отборочный этап и набрали достаточно баллов, пройдут на заключительный этап. Он продлится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.
Дипломанты "Я — профи" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.