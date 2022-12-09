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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новые клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов ежемесячно

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил новогоднюю акцию для новых клиентов. Компания удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом: каждый месяц абоненты Tele2 будут получать двойной объем трафика. Предложение доступно для новых клиентов компании при подключении к Tele2 до 17 января 2023 года.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 поддерживает образ жизни пользователей мобильных услуг и следует трендам. В канун новогодних праздников оператор запускает специальное предложение: новые абоненты оператора получат в два раза больше интернета за стандартную стоимость. В Tele2 уверены, что акция будет интересна потенциальным клиентам и привлечет в сеть оператора активных пользователей интернета. Они по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании.

Участники акции получат не просто разовый бонус, а двойной объем интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет действует бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф. Его можно использовать по назначению, делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2, продавать на "Маркете Tele2" или переносить на следующий месяц.

Для участия в программе нужно подключиться к сети Tele2 с 7 декабря 2022 года по 17 января 2023 года на тарифы: "Мой онлайн", "Мой онлайн+" или Black. Подробнее — на tele2.ru.

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