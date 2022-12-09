Новые клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов ежемесячно

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил новогоднюю акцию для новых клиентов. Компания удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом: каждый месяц абоненты Tele2 будут получать двойной объем трафика. Предложение доступно для новых клиентов компании при подключении к Tele2 до 17 января 2023 года.
Tele2 поддерживает образ жизни пользователей мобильных услуг и следует трендам. В канун новогодних праздников оператор запускает специальное предложение: новые абоненты оператора получат в два раза больше интернета за стандартную стоимость. В Tele2 уверены, что акция будет интересна потенциальным клиентам и привлечет в сеть оператора активных пользователей интернета. Они по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании.
Участники акции получат не просто разовый бонус, а двойной объем интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет действует бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф. Его можно использовать по назначению, делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2, продавать на "Маркете Tele2" или переносить на следующий месяц.
Для участия в программе нужно подключиться к сети Tele2 с 7 декабря 2022 года по 17 января 2023 года на тарифы: "Мой онлайн", "Мой онлайн+" или Black. Подробнее — на tele2.ru.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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