16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка" В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны

Банки Финансы

Банк "Открытие": волатильность котировок меди растет

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Котировки меди по состоянию 9.12.2022 выросли на 6% с 29 ноября — до $8524 за т на фоне снижения ограничительных мер борьбы с распространением коронавируса в КНР.

Государственная комиссия КНР по здравоохранению объявила, что в большинстве случаев COVID-19 фиксируется бессимптомное течение болезни, не требующего специального лечения. Из этого следует, что граждане с бессимптомным течением COVID-19 или незначительным проявлением болезни смогут находиться на домашнем карантине вместо изоляции в госпиталях.

Смягчение позиции Китая по COVID-19 в значительной степени улучшило ожидания участников рынка в отношении перспектив экономической активности в КНР и мире. Это в свою очередь привело к пересмотру краткосрочных прогнозов спроса на медь и другие сырьевые товары.

"Открытие Research" также положительно оценивает данные ослабления в Китае, однако ожидает роста волатильности котировок металла в зимние месяцы, когда сезонный рост респираторных заболеваний проявит себя сильнее. В результате реализация послаблений в политике сдерживания COVID-19 может замедлиться, а восстановление экономической активности растянется на несколько месяцев. На текущий момент индекс деловой активности в промышленности КНР находится на уровне 49,2 пунктов (уровень ниже 50 п. указывает на замедление промышленной активности).

В этих условиях котировки могут вернуться к $8000 за т и будут оставаться выше средних значений, наблюдаемых во второй половине 2022 г. ($7771 за т)".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1