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Туризм Общество

В Самарской области выберут лидеров в сфере туризма

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство туризма Самарской области объявляет Региональный отраслевой конкурс в сфере туризма. Конкурс организован в целях выявления лидирующих организаций Самарской области в сфере туризма, поощрения их успехов, а также стимулирования деловой активности туристического бизнеса и развития туристской сферы Самарской области.

Конкурс проводится в 24 номинациях, которые объединяют основные направления туристской индустрии и сопряженных отраслей экономики.

1. Туроператор года
2. Персона года
3. Ресторан года
4. Маршрут года
5. Открытие года
6. Бренд года
7. Объект года
8. Событие года
9. Муниципалитет года
10. Блогер года
11. СМИ года
12. Лучший городской отель
13. Лучший загородный отель
14. Лучший глэмпинг
15. Лучший малый отель
16. Лучший мини отель
17. Лучший мотель
18. Лучший кемпинг
19. Лучший хостел
20. Лучший санаторий
21. Лучшая база отдыха
22. Лучшее экскурсионное бюро
23. Транспортная компания года
24. Образовательное учреждение года

Подать заявку на участие можно до 14 декабря включительно.

Конкурсанту для участия необходимо:
1. На интернет-площадке конкурса выбрать одну или несколько номинаций, в которых предполагается участие и которые соответствуют его виду деятельности;
2. Пройти по ссылке и зарегистрироваться;
3. Дополнительно можно приложить демонстрационные материалы — видеоролик, сканы благодарностей и премий (при их наличии).

Более подробную информацию о проведении конкурса можно узнать по ссылке.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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