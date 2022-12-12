В Самарской области прошел всероссийский форум учителей "Педагогическая гавань"

С 8 по 11 декабря в Самарской области проходил XVI Всероссийский форум "Педагогическая гавань". В рамках форума состоялся также I съезд председателей реготделений Общероссийской организации лидеров образования "Учитель года".
Впервые Самара стала "педагогической гаванью" для учителей страны в 2007 году. Это был семинар повышения квалификации, где своими методиками и приемами педагогического мастерства поделились десять лучших педагогов страны. С тех пор представительство и география форума значительно расширились.
В 2022-м очно в форуме участвует уже 150 педагогов-новаторов из 40 регионов, в онлайн-режиме — около 30 тысяч учителей. Главная тема — "Будущее в наших руках". Спикерами площадок форума выступают абсолютные победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" разных лет. Они транслируют свой опыт тем, кто хочет расти и развиваться в профессии, несут новые смыслы и проводят мастер-классы. Большое внимание участники форума уделили обсуждению планов педагогического сообщества России на будущий, 2023 год, который решением Президента Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника.
"Когда собираются профессионалы такого уровня, лидеры образования, лучшие учителя России, это всегда новые идеи, новые подходы к образованию, воспитанию детей, — подчеркнул в приветствии первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. — Сегодня наша страна переживает непростой период своей истории. На наших глазах разворачивается мировое противостояние ценностей, идеологий. Мы видим, какая серьезная борьба идет, в первую очередь, за умы и души молодого поколения, наших детей. В этой исторической битве аспект гражданского воспитания, конечно, приобретает особое значение. Уверен, что по результатам этого форума буду скорректированы методические подходы к обучению и воспитанию, появятся идеи по корректировке федерального законодательства в этой сфере. И это также будет способствовать воспитанию достойных граждан нашей страны".
Символично, что старт Году педагога и наставника был дан в Самаре. Напомним, первый знак отличия "За наставничество" и удостоверение № 001 Владимир Путин вручил председателю Самарской губернской думы, академику РАН Геннадию Котельникову.
Спикер регионального заксобрания уверен, что образование — это самое эффективное вложение в будущее.
"Существует очень хорошее выражение: если в сельской местности есть врач, учитель и священник — это село будет существовать и развиваться. От учителя зависит очень многое, он — наставник для подрастающего поколения. И к учителю должно быть особое отношение у каждого. Если у нас так будет, то все в стране будет нормально, и в образовании, и во всем остальном", — уверен Геннадий Котельников.
Без наставника не может состоятся в профессии и настоящий учитель, считает идейный вдохновитель форума, председатель комитета губдумы по образованию и науке Светлана Ильина.
"Знаний, которые дети получают сначала в школе, потом в вузе, не хватает, чтобы потом выходить и вставать по другую сторону парты, — говорит она. — А когда ведет наставник — получается совместный, командный результат, который однозначно приведет к хорошему будущему".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.